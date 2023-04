Profissão em constante evolução

Márcio Schuch Silveira

Quando falamos em contabilidade, podemos nos referir à Ciência Contábil, às Normas Contábeis ou aos profissionais da contabilidade. As normas são escolhas feitas pelos profissionais da contabilidade no exercício de suas funções nas entidades normativas, com base na Ciência Contábil. Por óbvio, a Ciência Contábil é o resultado de estudos e pesquisas desses profissionais. Temos ainda aqueles que se dedicam à prática da Ciência e das Normas Contábeis, aplicando essa base de conhecimento no dia a dia da sua atividade, de forma a auxiliar desde pessoas físicas, no controle do seu patrimônio e na sua gestão financeira, até empresas privadas e órgãos públicos.

Enfim, seja qual for a área de atuação, é certo que temos uma pessoa que aprecia o conhecimento e que, por dever de ofício, busca aplicar esse conhecimento com ética, para o desenvolvimento econômico e social da sociedade.

Neste 25 de abril, convido os meus colegas a refletirem sobre a relevância da sua atuação profissional, sobre a responsabilidade de ser o profissional que avalia o desempenho dos gestores das empresas públicas e privadas e que, com a sua informação, comunica à sociedade os efeitos das atividades de todas as entidades que atuam nesse ambiente, sejam elas associações, fundações do Terceiro Setor ou empresas privadas de todos os segmentos ou a prefeitura da sua cidade ou, ainda, o governo do seu estado ou federal.

Vivemos um momento em que a sociedade discute o arcabouço fiscal, reforma tributária e mudanças no ambiente de negócios, e a participação ativa dos profissionais da contabilidade pode contribuir muito para a construção de uma sociedade mais justa, desenvolvida e próspera.

A todos os profissionais da contabilidade, desejo que o apreço pelo conhecimento e a disposição para o seu desenvolvimento pessoal sejam renovados neste Dia do Profissional da Contabilidade, lembrando sempre que a ética e a transparência devem ser valores inegociáveis em todas as atividades desempenhadas.

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS