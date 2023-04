Investimentos privados, rodovias seguras

Fabiano Martins de Medeiros

Rodovia boa é aquela que oferece a máxima segurança aos usuários. Refiro-me a uma pista duplicada, com boa pavimentação, bem sinalizada, permanentemente conservada e com serviços eficientes de socorros médico e mecânico. E hoje, no Brasil, as estradas concedidas são aquelas que mais dão essa sensação a quem nelas trafega. Falo isso com base na mais recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, a qual indicou que 22 das 25 melhores vias rodoviárias do país são concedidas à administração privada, e ancorado em exemplos que se transformaram em caminhos do progresso a partir de obras e melhorias que mudaram suas realidades.

Por isso, é salutar a possível intenção do governo federal, sinalizada à imprensa, em seguir com o modelo de investimento privado para viabilizar a ampliação, a modernização, a manutenção e a operação das rodovias brasileiras. Esses investimentos deverão ser por meio de novas concessões, modelo mais tradicional no país, onde a empresa vencedora de um leilão faz investimentos com recursos da cobrança do pedágio; e, também, por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs), onde o governo faz aporte de recursos para que empresas privadas executem as obras, manutenção e operação das rodovias.

Hoje, cerca de 15 mil quilômetros de rodovias federais são concessionadas — e a estimativa do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) é de que haja viabilidade para outras cerca de 5 mil serem concedidas. Para isso pode haver um mix de soluções, ou seja, a cobrança de uma tarifa mais baixa, adequando-se à capacidade de pagamentos das diferentes regiões do país, aliado ao repasse de investimentos públicos. O plano do governo é divulgar uma lista preliminar como parte de uma nova iniciativa para acelerar os investimentos em infraestrutura, e que deverá contar com recursos públicos e privados.

A participação de investimentos privados para potencializar a infraestrutura rodoviária brasileira é um modelo consolidado nacionalmente e, por isso, é sempre positivo enxergarmos movimentos nesse sentido. Enquanto profissionais do setor, cabe a nós seguirmos nos desenvolvendo para podermos aproveitar as enormes oportunidades que vêm pela frente. As concessões significam desenvolvimento e progresso e são um caminho para garantir mais segurança e conforto aos milhões de brasileiros que trafegam pelas rodovias do país.

Diretor-superintendente da concessionária Ecosul