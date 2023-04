Abril Verde e a segurança no trabalho

Felipe Scherer

Advogando há 10 anos exclusivamente na área trabalhista, nosso escritório, o Morales & Scherer Advogados, já entrevistou mais de 2.500 trabalhadores e trabalhadoras, ouvindo relatos de acidentes de trabalho dos mais variados e uma gama de doenças ocupacionais. Pudemos perceber, ainda, que a maior parte dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho poderiam ser evitados a partir da adoção e da observância de medidas preventivas.

Nesta direção, desde 2014, o Governo Federal vem promovendo a campanha Abril Verde, que tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância da saúde e segurança no trabalho, alertando trabalhadores, empregadores, sindicatos e sociedade em geral.

De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho - SmartLab, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), entre 2012 e 2022 foram registradas mais de 6 milhões de Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) no Brasil, sendo que mais de 25 mil trabalhadores perderam a vida em decorrência desses acidentes.

Além disso, os acidentes e doenças do trabalho entre esses anos custaram aos cofres da Previdência Social cerca de R$ 139,7 bilhões. Empregadores também perderam 471,4 milhões de dias de trabalho devido a afastamentos relacionados a acidentes de trabalho.

Mas sabemos que o custo dos acidentes de trabalho vai além das perdas financeiras. O verdadeiro custo é medido pelo sofrimento das vítimas e das famílias que perderam entes queridos em acidentes fatais. Esses eventos infelizes podem mudar completamente o curso da vida da vítima e das pessoas ao seu redor.

Estes dados, combinados com os demais disponíveis na mesma plataforma, indicam que empresas e funcionários podem se valer de elementos estatísticos para tomar as melhores decisões e aumentar sua eficiência na prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, evitando, assim, todos os prejuízos aos envolvidos, direta e indiretamente, na relação de emprego.

Advogado Especialista em Direito do Trabalho