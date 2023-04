Sem portas giratórias em agências em Porto Alegre

Ramiro Rosário

A Lavínia, minha filha que acaba de completar dois anos, dificilmente pisará numa agência bancária na sua vida adulta. Ela certamente não usará ônibus coletivo com cobradores, também não enviará um fax nem alugará filmes em uma videolocadora. A tecnologia transforma nossas vidas a cada dia. O que é uma revolução hoje, amanhã vira peça de museu. A vida não para, como na música do Lenine. E a obrigação dos legisladores é ir colocando a vida real na norma legal.

É por isso que, em Porto Alegre, eu sou um vereador que trabalha pela inovação, geração de emprego e renda e a desburocratização, ou seja, a retirada das amarras estatais existentes no dia a dia que travam o funcionamento das empresas e atrapalham a vida dos cidadãos. O projeto de lei de minha autoria, que foi aprovado pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal, conversa com essas três linhas de atuação. A proposta retira a obrigatoriedade de instalar portas giratórias em agências bancárias que funcionam sem numerário, ou seja, que não têm dinheiro ou cofre.

O prefeito Sebastião Melo tomou o cuidado de vetar um inciso da nova lei que poderia dar margem para que as agências bancárias tradicionais pudessem retirar as portas giratórias, o que nunca foi a nossa intenção. Assim, ficou garantida a retirada das portas giratórias em agências de relacionamento e em locais de autoatendimento que não lidam com dinheiro. Em todas as demais agências bancárias, segue obrigatória a presença de portas giratórias.

Hoje, existem mais de 1500 unidades de negócios pelo país sem as portas giratórias - e sem histórico de ocorrências policiais. A alegada insegurança por quem era contra a mudança não passa de ficção. Já que não há dinheiro nas agências de negócios, não há atração para possíveis meliantes. Nenhum ladrão vai bater em cofre vazio.

A intenção é clara: facilitar a vida das pessoas. A tecnologia já eliminou a necessidade de ir ao banco, um dos maiores problemas da vida moderna, sempre com filas intermináveis, demora no atendimento etc. Agora, tudo pode ser resolvido direto pela internet, por sites ou aplicativos bancários. O projeto em questão dá uma sobrevida às agências e as coloca em outro patamar, onde o atendimento personalizado pode ser o diferencial de alguns bancos e extremamente útil aos clientes. Que bom que Porto Alegre aceitou a realidade e agora vai antecipar o futuro.

Vereador (PSDB) em Porto Alegre