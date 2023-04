Gabriel Dal Bem

Nos últimos dias, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse querer mais mulheres e minorias fazendo parte da instituição, pois, segundo ele, a autarquia federal precisa de mais igualdade identitária e de gênero. O mérito está longe de ser dissonante com as expectativas e ambições do povo brasileiro - muito pelo contrário, nada mais justo que as instituições públicas representem proporcionalmente todas as esferas da sociedade.

Entretanto, a cobrança discrepante de juros praticada pelo Banco Central afeta muito mais a população do que esta suposta crise de representatividade, que, não por acaso, foi apontada por Campos Neto no mesmo momento em que o Brasil cobra os juros mais altos do planeta. Em 2021, concedeu-se autonomia operacional ao Banco Central, porém a instituição não pode estar totalmente desalinhada aos interesses do referente governo, o qual traduz legitimamente os anseios do povo. Além disso, a respectiva lei é demasiadamente vaga em conteúdo de deveres institucionais. Uma autarquia tão relevante não pode ficar refém de diretrizes obscuras e vazias.

Paralelo a isso, o juro real, que define o quanto um investimento rende acima da inflação - ou seja, se a taxa de juros é muito mais elevada que a inflação, as pessoas que têm dinheiro investem cada vez menos devido ao rendimento produzido, enquanto as pessoas que têm dinheiro emprestado acabam tendo sua dívida subindo muito rápido -, cobrado no Brasil é o mais alto do mundo, girando em torno de 8%. Para se ter uma ideia, o segundo colocado (México) cobra uma taxa de cerca de 5%. Em matéria de juros altos, dificilmente não vencemos de lavada.

O grande desafio é encontrar um ponto de equilíbrio para que o crescimento econômico e a atividade industrial não sejam destruídos pelos juros, pois o país precisa gerar empregos e caminhar no sentido contrário à recessão. Pagar juros altos com justiça identitária não desacorrenta o trabalhador brasileiro dos bancos. Nesse sentido, a democracia, através do diálogo, emancipa-se como o canal mais eficaz tanto para o governo colocar em práticas as suas políticas públicas, que tiveram um voto de confiança nas urnas, quanto para a manutenção das instituições e sua responsabilidade frente à nação.

Acadêmico de Direito da Ufrgs