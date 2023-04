Diversidade é o foco do momento

Luís Felipe Pissaia

Em uma sociedade globalizada, a busca pela diversidade traduz-se em respeito e dignidade para os diferentes grupos, o foco é reunir e não distanciar. A aceleração tecnológica e o alavancar da inteligência artificial na era pós-pandemia reforça a presença do "humano" nos espaços.

Estes humanos, por sua vez, precisam estar cientes do seu espaço e responsabilidades enquanto cidadãos do mundo, onde não é possível discriminar e afastar. Ao lançarmos à frente o crescimento humano enquanto Ser, o Outro pluraliza o caminho, auxilia na jornada de conhecimento e construção de conexões entre os diferentes espaços. É impossível crescer fechado na bolha do "eu".

Por mais que a diversidade esteja em foco hoje, não quer dizer que ela é aceita, pelo contrário. O movimento de trabalho nas diferentes esferas sociais busca o desenvolvimento da cultura de aceitação e desmistificação do tema.

No escopo da diversidade é possível identificar alguns grupos como as diferentes faixas etárias, etnia, classe social, gênero, cultura, patologia, orientação sexual, deficiência, religião, dentre outras tantas individualidades que o ser humano possui. Assim, a cultura de diversidade permite que as pessoas troquem experiências conjuntas e busquem na ampliação do Ser, a motivação capaz de transformar o espaço em que vivem.

A sociedade não pode tolerar a discriminação, a diversidade parte do princípio de igualdade dos indivíduos, direito preservado ao ser humano ética e legalmente. Diversidade não pode ser tratada como um tema da moda. Chegamos a um momento em que a sociedade pede por esse trabalho, torna-se foco para o mundo, pois é uma necessidade deste. Em meio às crises humanitárias, o respeito à diversidade é a base que sustenta aquilo que de humano existe no Ser.

Enfermeiro e professor universitário