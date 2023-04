Economia e Turismo no Connection Gramado

Abdon Barretto Filho

A 6ª edição do evento Connection, em Gramado, de 17 a 21 de maio, será com os Terroir (pronuncia-se "terruás") do Brasil, destacando produtos tradicionais de determinadas origens geográficas que possuem identidades únicas. Terrois é uma das palavras mais usadas no mundo dos vinhos, mas pouco conhecida no mundo dos chocolates e em outros produtos.

Convém salientar que o evento Connection Gramado foi criado durante a pandemia pela Rossi & Zorzanello. Em 2023, conta com a correalização do Sebrae, permitindo destacar a Economia Criativa, a Geografia e o Turismo. Na realidade, o evento promove os produtos originados em áreas delimitadas destacando-se fatores como topografia, geologia, pedologia, drenagem, clima, microclima, intervenção humana, cultura, história, tradição. É um somatório de aspectos geográficos que são utilizados nas produções de bens e/ou serviços, integrantes nas delimitações dos produtos turísticos: principais, complementares e periféricos.

Os exemplos mais conhecidos são no enoturismo, viagens motivadas pelos tipos específicos de uvas, expressados livremente em vinhos especiais. Outra característica do Terroir pode ser evidenciado nas coletas do cacau e das produções do chocolate. Tal qual um bom vinho, o cacau carrega características do Terroir, que podem ser evidenciados no chocolate. Os azeites também podem ser destacados devido aos investimentos que estão sendo realizados e a reconhecida qualidade. Na realidade, os interessados terão acessos às informações e produções durante o evento. É uma boa oportunidade para realizar viagem sensorial e conhecer produtos com indicação geográfica (IG) no Rio Grande do Sul.

O evento vai reunir palestrantes nacionais e internacionais, Rodadas de Negócios, Mostra de produtos na Rua Coberta e viagens sensoriais em Gramado, Bento Gonçalves e Cambará do Sul. Com certeza, será mais um sucesso no Turismo Receptivo Gaúcho. Será? Respeitam-se todas as opiniões contrárias. São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso.

Economista e Mestre em Comunicação Social