Por favor, senhor governador...

Ivanor Ferronatto

Crie o caminho da nossa história, uma das mais rica do Brasil. Em três dias fiz um mergulho por estas verdadeiras fontes.

Em Rio Pardo, Sr. Ciro Saraiva, memorialista/historiador, com seus 84 anos, me mostrou o hospital que recebia os feridos dos combates, e depois foi transformado em escola militar onde estudou Getulio Vargas, a irmandade situado ao lado, que aos fundos da capela está o cemitério e o sarcófagos do Barão do Triunfo Joaquim de Andrade Neves, a casa onde este morou, a casa de Protásio Alves, as ruínas da suposta redução de Jesus e Maria, o local onde ocorreu a batalha do Barro Vermelho e também foi elaborada a música do hino farroupilha.

Cachoeira do Sul, Sr. Eliseu, ex-funcionário do museu, citou a Fazenda da Tafona, da família dos Vieira da Cunha, a casa que hospedou a Família Imperial, berço de Ramiro Barcelos, Antônio Vicente da Fontoura Xavier e outros nomes ilustres. Caçapava do Sul, Gabriela da biblioteca e Eron Freitas do Arquivo Histórico, nos levou a casa onde nasceu Borges de Medeiros, a casa em que foi sede do Governo da Republica Rio Grandense em 30 de abril de 1839, as ruinas do forte, o belo museu em que em sua frente foi entoado pela primeira vez o hino Rio Grandense.

São Gabriel, conduzidos pelo estudioso e pesquisador da Guerra dos Farrapos, T. Rogério, nos mostrou as ruínas do Forte, a cabeceira da Fonte da Bica, em que foi morto Sepé Tiarajú e também ao local do assassinato de 1500 índios. Cidade em que morou Alcides Maia, João Batista de Mascarenhas de Moraes, Aurélio Porto, Assis Brasil e tantos outros. Bagé da parte velha medieval) e a nova e linda, sem prédios altos.

Conduzido por Diones, da secretaria do turismo, nos mostrou a Igreja que abrigou os sitiados imperialista, feridos em sem comida no cerco a cidade, onde está, o caixão com os restos mortais de Gaspar da Silveira Martins, e ao mausoléu de Antônio de Sousa Netto, proclamador da República Rio Grandense.

Por fim, Agulhas Negras, o ciceroneado Sr. Elias, chefe de Gabinete da prefeitura, ao local próximo que se travou a Batalha do Seival, origem a Proclamação da República Rio Grande e posteriormente ao Rio Negro, cujas margens aconteceu batalha da degola.

Sr. governador, aqui apenas algumas referências, tem outras cidades igualmente históricas. Ficará o Rio Grande agradecido por não deixar a sua história coberta pela poeira do tempo e seja "descoberta" por admiradores da nossa cultura, obrigado.

Jornalista