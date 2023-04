Nova CIPA passa a atuar no combate ao assédio e na promoção da saúde mental no ambiente de trabalho

Luiz Fernando Alouche e Tamira Maira Fioravante



A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) foi criada com o objetivo de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a relacionar o trabalho com a preservação da vida e promover a saúde do trabalhador. No entanto, sua função mudou.



A CIPA teve sua missão radicalmente ampliada, passando a atuar também com a prevenção ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, de modo a promover a saúde física e mental do trabalhador. A CIPA teve inclusive seu nome alterado, passando a chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA).



Com isso, entrou em vigor em 20 de março de 2023 a obrigatoriedade legal da inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA, de modo a manter o tema vivo na cultura corporativa. Com isso, a nova CIPA deverá:



i) estabelecer regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas;



ii) fixar procedimentos para recebimento, acompanhamento de denúncias, apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência. Tudo isso garantido o anonimato da pessoa que fez a denúncia, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis;



iii) incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA; e



iv) realizar, no mínimo a cada 12 (doze) meses, ações de capacitação, orientação e sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que proporcionem a máxima efetividade de tais ações.



Existe forte probabilidade de que, em breve, a composição e o funcionamento da CIPA sejam objeto de fiscalização por parte das autoridades públicas, notadamente do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e Ministério Público do Trabalho (MPT).



Para que as empresas estejam devidamente preparadas para eventual prestação de contas e investigações, inicialmente se recomenda a revisão da atual forma de operação da CIPA existente, além da formalização e arquivamento de toda a documentação da CIPA. Tal providência, entretanto, é apenas o primeiro passo.



Antes da edição do novo marco legal da CIPA, muitas empresas já possuíam programas de combate ao assédio, incluindo um canal sigiloso para reportar eventuais queixas e um Código de Conduta com regras específicas a respeito do assédio. Essas atividades eram lideradas pelo departamento de Recursos Humanos e pelo Departamento de governança corporativa/integridade ("Compliance"). Com isso, muitas empresas já possuem uma valiosa experiência a respeito do tema, que permitiu ajustes e melhorias nas políticas internas da empresa.



Enfim, o tema CIPA se encontra em plena (re)construção e torna-se urgente a reflexão sobre ele, considerando que em breve a nova legislação será aplicável. Novos alinhamentos entre as áreas da empresa, com clara definição a respeito de como cada uma pode colaborar de maneira eficiente para o desenvolvimento sustentável de uma cultura corporativa livre de assédio permitirá que a estrutura criada atue de maneira eficiente em benefício a todos.



Advogados