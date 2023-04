Inteligência Artificial (IA) impactará a educação e nossas vidas

Jacir VenturiO lançamento do ChatGPT 4 em 2022 causou grande repercussão, sendo uma Inteligência Artificial (IA) de linguagem natural desenvolvida pela OpenAI, empresa avaliada em US$ 29 bilhões.A Inteligência 2023. Diferente de buscadores como Google e Bing, o ChatGPT desenvolve textos descritivos e analíticos, adaptando-se ao contexto e interlocutor. A IA impactará a educação em diversos aspectos, desde o conteúdo, a forma, os objetivos e metodologias de ensino, e por isso exige capacitação dos educadores.A IA deve promover mudanças ainda mais efetivas que a eletricidade no início do século XX. A tecnologia avançou rapidamente, com smartphones atuais superando computadores de mesa de 10 anos atrás e a tecnologia da Apollo 11. A educação sofrerá profundamente, com escolas precisando equilibrar qualificação acadêmica e técnica com habilidades comportamentais e socioemocionais.Os professores devem se tornar mediadores, mentores e motivadores, adotando metodologias ativas e flexíveis. Muitos docentes sentiram-se despreparados para mediar a tecnologia, mas estariam dispostos a receber capacitação. É necessário um plano consistente de curto, médio e longo prazo para capacitar professores e gestores, garantindo infraestrutura adequada de hardware, software e conectividade.A fluência digital é fundamental para os estudantes, já que a memorização torna-se ainda menos importante com a IA. O ChatGPT, por exemplo, produz textos rapidamente e resolve problemas complexos com facilidade. Diante desse cenário, é preciso desenvolver raciocínio lógico, esforço mental, espírito crítico e criatividade nos alunos. Pais e professores devem estimular o pensamento crítico, a produção e exposição de textos claros e lógicos.A neurociência mostra que novas redes neurais se formam por meio de atividades que geraram pensamento e análise profunda. No entanto, o desafio é grande, pois a IA pode gerar acomodação, e os estudos de Harvard indicam que a saúde mental e o bem-estar dos jovens estão piores hoje do que há 20 anos. A educação deve se adaptar e enfrentar esse desafio para preparar os estudantes para um futuro dominado pela IA.Ex-professor da UFPR e PUCPR