EPTC: 25 anos salvando vidas

Paulo Roberto da S. Ramires

Neste dia 3 de abril, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) completa 25 anos servindo a mobilidade urbana de Porto Alegre. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Já são 24 anos dedicados à Capital, sendo que nesses últimos anos na qualidade de diretor-presidente da empresa.

Nesses 25 anos de EPTC o principal compromisso de todos nós é levar para as ruas diariamente mais segurança viária para a população. Planejamos e implantamos projetos que aumentaram a segurança viária e qualidade no transporte público. Através dos agentes de fiscalização de trânsito e transporte, só no ano de 2022 foram 64.823 ocorrências atendidas, das quais destaco os acidentes de trânsito, fiscalização de veículos abandonados, abordagens em blitz e recolhimento de equinos abandonados.

Estamos presentes em todos os momentos importantes da cidade sempre com o olhar para o cidadão ajudando a dar mais fluidez no trânsito e orientando os usuários do transporte.

Assim como o atendimento das demandas para garantir a segurança viária é um pilar muito forte do trabalho da EPTC, nestes 25 anos, não posso deixar de destacar o trabalho que realizamos por meio da Escola Pública de Mobilidade, ao educar para o trânsito. A educação é o primeiro passo para a construção de cidadãos mais conscientes e um ponto importante para nos levar ao objetivo de diminuir cada vez mais a acidentalidade.

Hoje, temos 12 programas que são desenvolvidos com os mais diferentes públicos. Eles vão desde um trabalho muito forte nas escolas e nas universidades e passam por ações com motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres.

Com o foco nessa conscientização coletiva e para mostrar a rotina dos agentes, temos também o Programa Um Dia de Agente, no qual já passaram cerca de 500 pessoas. Este projeto foi premiado pela Secretaria Nacional de Trânsito, em Brasília no ano passado, como o terceiro melhor programa de Educação para o Trânsito do Brasil. Qualquer cidadão pode participar dele e conhecer um pouco da nossa rotina.

Os desafios nesses 25 anos são sem dúvida gigantescos, mas toda nossa equipe sempre trabalhou para a construção de uma mobilidade urbana mais segura para os cidadãos e para que a sociedade assuma ao nosso lado o seu papel de protagonista em relação a um comportamento seguro, porque no trânsito somos nós. Parabéns EPTC pelos 25 anos servindo a Capital gaúcha com dedicação e respeito.

Presidente da EPTC