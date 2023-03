A psicopatia no poder

Carla Rojas Braga







O político psicopata utiliza a mentira como uma ferramenta de trabalho. Normalmente, está tão treinado e habilitado a mentir que é difícil se perceber quando mente. Mente olhando nos olhos e com atitude completamente neutra e relaxada. Sabe que está mentindo, não se importa, não tem vergonha ou arrependimento, nem sequer sente desprazer quando mente. Diz o que convém. Pode mentir com a palavra ou com o corpo, quando simula e teatraliza situações. Isso porque sua personalidade é narcisística e quer ser admirado, o melhor do mundo, o mais sofrido, ou o mais injustiçado.



Assim, tenta adaptar a realidade à sua imaginação, a seu personagem.

Pode converter-se no personagem que quiser, dando a todos a sensação de que estão, de fato, diante de uma pessoa verdadeira.



Tem grande dificuldade para entender os sentimentos dos outros, mas, havendo interesse próprio, pode dissimular sentimentos socialmente desejáveis. Na realidade, é uma pessoa extremamente fria do ponto de vista emocional.



Não tem empatia. O psicopata não consegue pensar além do próprio umbigo. Além disso, é portador de grande indecência moral, faltando-lhe a noção de ética. Não tem freios eficientes à sua impulsividade, o que o leva a cometer crimes e forjar situações. Dificilmente aceita os benefícios da reeducação, da advertência e da correção, o que o torna incorrigível. Quando dotado de poder, quando contrariado, pode ser extremamente nocivo e vil e pode prejudicar uma nação inteira.



Existem pesquisas sobre a origem de um psicopata travestido de alguma autoridade ter nascido assim, ter se transformado em um, ou ser uma mistura dos dois. A ideia é de uma combinação de genes, biologia e ambiente . "Esta é uma condição para a vida toda. É um distúrbio de personalidade; dessa forma, características são apresentadas constantemente por todos os aspectos da vida", exemplifica o psicólogo John Clarke, autor do livro "Trabalhando com Monstros".



Pessoas assim, segundo o autor, não são loucas, são essencialmente más. "Estão cientes dos efeitos que seus comportamentos têm em outros ao redor, mas simplesmente não se importam. Pior: muitos psicopatas gostam do sofrimento alheio", comentou.



Não há cura ou reabilitação. "Poucos estudos examinaram psicopatas “corporativos”, porém os de criminosos psicopatas sugerem que programas de reabilitação podem tornar o problema maior. Novas habilidades sociais são desenvolvidas e usadas para manipular as pessoas de forma mais eficaz", diz o autor.



Segundo pesquisas americanas, 3% da população mundial é de psicopatas.

E 50% dos problemas do mundo são causados por psicopatas.

Não temos essa estatística no Brasil, mas podemos claramente perceber que a psicopatia está presente em todas as esferas.



Basta ouvirmos certo mandatário-mor vociferar seu verdadeiro self nas últimas entrevistas que podemos ter uma boa ideia do tamanho do estrago.



Psicóloga