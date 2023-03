Onde está o Previne?

Rafael Fleck

O ataque que resultou na morte de uma professora na Escola Estadual Thomazia Montoro, essa semana em São Paulo, é o 16º em 20 anos. Curiosamente, dez deles estão concentrados nos últimos quatro anos, entre 2019 e 2023, período em que também aumentaram os discursos de ódio no Brasil. As mortes seguem a mesma proporção. Foram 22 mortos, entre vítimas e atiradores, entre 2019 e março de 2023, e outros 15 de 2003 a 2018.

Ao invés de traçar o caminho da paz, o Brasil, nesses anos recentes, optou por seguir um modelo de segurança que estimula ainda mais violência, como já acontece nos Estados Unidos, onde há grande flexibilização para a compra e porte de armas. Coincidência ou não, na mesma segunda-feira, quando a professora Elisabeth Tenreiro, 71 anos, foi esfaqueada e morta em São Paulo, outras seis pessoas perderam a vida em um ataque promovido em uma escola na cidade de Nashville, no estado americano do Tennessee.

Para mudar essa lógica de disputa, que estimula o conflito gerado pelo abismo social e econômico, os governos devem assumir a sua responsabilidade. Precisam chamar instituições e sociedade para juntos buscarem medidas que estreitem as relações entre os diversos segmentos da comunidade escolar. Um trabalho interessante elaborado em Porto Alegre, em 2019, ano em que essa onda de ataques tomou corpo, teve a iniciativa do saudoso vereador Mauro Zacher, também pioneiro ao legislar sobre a prevenção e o combate ao bullying em 2010 (Lei municipal 10.866).

Trata-se do primeiro Protocolo de Prevenção à Violência Nas Escolas (Previne). O documento previa a construção de uma política permanente, com base técnica, pesquisa de campo e estratégias a serem adotadas antes, durante e depois das ocorrências de atos violentos. Um verdadeiro trabalho de conscientização junto à comunidade escolar, voltado a reduzir o preconceito e a intolerância.

Infelizmente, faltou comprometimento dos governos em todas as suas instâncias. Sem isso, a Educação brasileira permanecerá sob o tapete, sem a devida importância para o desenvolvimento do País, com parcos recursos e a ausência de programas sociais capazes de acolher, e cuidar das crianças de hoje, adolescentes do amanhã e adultos do futuro. Passados nove meses de falecimento do Mauro e três anos do lançamento desse documento, que foi levado a todas as esferas de poder, a pergunta que fica é: onde foi parar o Previne?

Advogado