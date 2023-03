Preservação da água, bem precioso do planeta

Marina Rossi

O uso da água para a sobrevivência vai muito além do consumo humano. Para se ter uma ideia, a indústria é responsável por cerca de 20% da água consumida no mundo, o que exige uma postura ativa do setor para a preservação deste recurso fundamental. E a forma como as empresas conduzem o uso da água reflete a sua preocupação com o futuro. Dois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU são relacionados ao tema. O ODS 6, para garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos; e o ODS 12, sobre a produção e o consumo sustentáveis.

A Braskem entende que água é um recurso que deve ser protegido e gerenciado de forma sustentável. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não recebem água tratada. O Marco Legal do Saneamento, de 2020, é uma das iniciativas para tentar mudar esse cenário.

A empresa desenvolve, junto com seus clientes, soluções para aperfeiçoar essas questões e adota iniciativas para melhorar continuamente processos que envolvem recursos hídricos. Desde 2002, investimos mais de R$ 280 milhões para melhorar nossa eficiência hídrica e tratar efluentes nas operações industriais. Temos orgulho de participar no Aquapolo, um dos maiores empreendimentos do mundo para produção de água de reuso. É uma parceria entre Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), BRK Ambiental e Braskem, que trata água de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto do ABC, fornecendo para reuso nas empresas do Polo Petroquímico do Grande ABC.

Até 2030, queremos atingir a marca de 100% do consumo de água de fontes seguras, atualmente o índice é de 65,3%. Fazer a gestão/consumo adequado da água é extremamente necessário. Todos nós podemos ser agentes de transformação, utilizando fontes alternativas e seguras para outras finalidades. Para isso, empresas e organizações devem ter uma amplitude de olhar que conecte suas ações, objetivos e estratégias com o desenvolvimento sustentável, o que inclui a eficiência hídrica e o uso correto desse bem tão precioso.

Gerente de Desenvolvimento Sustentável da Braskem