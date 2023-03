Como construir ambiente de negócios dinâmico?

Felipe Camozzato e Rodrigo Lorenzoni

Em um cenário nacional extremamente competitivo, o Rio Grande do Sul precisa, cada vez mais, de um ambiente de negócios dinâmico e favorável para gerar emprego, renda e oportunidades. As agendas da competitividade e da desburocratização precisam - verdadeiramente - estar na pauta do governo. Não podemos mais observar de forma silenciosa empresas instalarem operações em outros estados e profissionais gaúchos das mais diversas áreas com as malas prontas para outros locais do Brasil e do mundo.

Com o ecossistema amigável para o empreendedor poderemos ter uma real atração de investimentos para o Estado. Entendemos que temas como desburocratização, liberdade econômica e redução e simplificação da carga tributária precisam andar juntos. Também acreditamos que o Parlamento gaúcho deve ter um papel relevante na construção de um debate produtivo entre os setores público e privado, sempre com o objetivo de destravar e abrir caminho para quem quer investir no Estado.

Por isso, como deputados estaduais, lançaremos três Frentes Parlamentares que vão reunir empresários, especialistas e integrantes do governo para debater sobre como o RS pode voltar a atrair investimentos. São elas: do Empreendedorismo e da Desburocratização; da Liberdade Econômica e em Defesa da Simplificação e Redução da Carga Tributária. O objetivo é trabalharmos em conjunto, tendo em vista que somos autores das Leis da Liberdade Econômica no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. As normas trouxeram importantes avanços para garantir mais facilidade, agilidade, liberdade e menos custos para que o empreendedor trabalhe da maneira que quiser, de acordo com as necessidades do mercado, gerando renda para si e seus funcionários.

Por fim, entendemos que os empreendedores bravamente questionam a realidade e fazem acontecer todos os dias, em todas as partes do Brasil e do mundo. Ao inovar e solucionar problemas de outras pessoas, de outras empresas ou de toda a sociedade, temos a certeza de que o empreendedorismo promove o grande desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Deputados estaduais do Novo e PL