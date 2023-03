Descrédito de carbono

Valny Giacomelli Sobrinho

Há mais de uma década, o Brasil discute a implantação de seu mercado de carbono, como um importante instrumento de incentivo à redução de emissões de Gases de Efeito-Estufa (GEEs) e de conservação de seus recursos naturais, inclusive florestais. Com cerca de 500 milhões de hectares de florestas (naturais e plantadas), o Brasil é um potencial fornecedor de créditos de carbono, cuja venda, nos mercados internacionais, lhe renderia, se já dispusesse de instrumentos adequados de precificação, cerca de US$ 17 bilhões a 27 bilhões por ano.

Infelizmente, após quase duas décadas de vigência, a Lei de Gestão de Florestas Públicas para a Produção Sustentável (nº 11.284/2006), que regulamentou as concessões florestais no Brasil, revelou-se um fracasso, com apenas 0,2% de florestas concedidas. Isso se deve à falta de atratividade econômica das concessões. Então, para promovê-la, editou-se a Medida Provisória nº 1.151/2022, que incluiu a comercialização de créditos de carbono como objeto da concessão.

Agora, o que falta é a regulação e a entrada em operação do Mercado Brasileiro de Carbono, cuja implementação tem sido, dentre outras razões, retardada pela indefinição quanto aos setores econômicos a serem regulados.

Uma solução racional para selecioná-los foi recém-publicada no Journal of Cleaner Production), no artigo intitulado "All the loners mingle — Where do they all come from and belong? Regulating sectoral emissions and carbon markets in Brazil". Utilizando-se de índices de encadeamento intersetoriais, obtidos a partir das contas nacionais, propõe-se rastrear os GEEs através dos encadeamentos "para frente" (verticais), que, originalmente, mensuram a utilização e dispersão dos produtos (bens), em vez dos subprodutos (males), da economia.

Como a política climática se destina a controlar os "males" (danos ambientais) causados à economia, a seleção dos setores relevantes inverte-se dos produtos para os subprodutos. Os setores que disseminam pelo sistema econômico subprodutos (GEEs) em níveis acima da média são os que devem ser regulados. Porém, muitas vezes, esses setores são também os mais dinâmicos e os que mais impulsionam o crescimento da economia. Logo, identificar uns e outros otimiza o funcionamento do mercado de carbono, a forma mais eficiente (barata) e eficaz (alcance de metas) de, inclusive, eliminar o desmatamento.

Economista