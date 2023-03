Hamilton Sossmeier

Há 251 anos, em março de 1772, era fundada a Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Começara a tomar forma aquela que viria a ser a Capital de todos os gaúchos, a nossa amada Porto Alegre. A terra dos índios guaranis, e também dos italianos, alemães, espanhóis, africanos, judeus e libaneses. A capital da pluralidade de povos, de ideias, e de culturas. A Porto Alegre de todos nós.

Celebrar o aniversário da nossa cidade é comemorar a força de um povo que tem aprendido cada vez mais a amar sua terra, e a buscar em conjunto o caminho do desenvolvimento. E por falar nisso, não há celebração maior para nossa Capital do que vermos no dia a dia a transformação pela qual passa, caminhando ao encontro do progresso e do bem-estar social. Com o passar dos anos, nesse mais de ¼ de milênio, evidenciaram-se as muitas faces da cidade mais populosa do Rio Grande. A melhor para se investir e negociar no País, a segunda maior área rural entre as capitais, da Orla do Guaíba com mais de 72 km, da primeira e da maior pista de skate da América Latina. Cidade da inovação, das startups, do South Summit, do turismo, da participação popular, do centro histórico, e também dos parques das praças, das parcerias, da cultura e da fé.

Festejar o aniversário de Porto Alegre, no ano em que a Câmara Municipal comemora seus 250 anos é simbólico. A Casa do Povo porto-alegrense - onde o presente e o futuro da cidade são debatidos - com honra celebra as conquistas de uma história escrita a muitas mãos. E, teremos nós, vereadores - verdadeiros e legítimos porta-vozes da população -, como missão, garantir que através do diálogo e da união de esforços se promovam a legalidade, os avanços e a prosperidade para nossa terra.

Que tantas histórias e batalhas travadas nos incentivem todos os dias a nos orgulharmos cada vez mais de sermos porto-alegrenses, seja de nascimento ou de coração. Reafirmar nessa data festiva a coragem que temos para vencer as barreiras e a exemplo dos muitos povos que aqui fizeram morada, acreditar que não deve haver no mundo melhor lugar para se viver. Parabéns, Porto Alegre!

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre