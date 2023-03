Hotéis Plaza

Jornal do Comércio, página 5, edição de 22/03/2023). Sou do tempo em que o Hotel Nacional - só o prédio ainda existe no Centro Histórico- e o Grande Hotel, hoje um shopping Center na Rua da Praia esquina rua Caldas Junior, eram os melhores. Logo depois vinha o Hotel Majestic, agora Casa de Cultura Mario Quintana. Prova de que a cidade teve e ainda tem uma rede hoteleira de muita classe. Que continue assim. (Joelmar Monteiro, Porto Alegre) Há muitos anos sendo referência na hotelaria de Porto Alegre, a rede Plaza de Hotéis vai expandir sua hotelaria , página 5, edição de 22/03/2023). Sou do tempo em que o Hotel Nacional - só o prédio ainda existe no Centro Histórico- e o Grande Hotel, hoje um shopping Center na Rua da Praia esquina rua Caldas Junior, eram os melhores. Logo depois vinha o Hotel Majestic, agora Casa de Cultura Mario Quintana. Prova de que a cidade teve e ainda tem uma rede hoteleira de muita classe. Que continue assim. (Joelmar Monteiro, Porto Alegre)

Furto de fios

Incrível como continuam furtando fios da rede pública em Porto Alegre. Bairros já ficaram sem luz e tenho notado também sinaleiras apagadas na cidade, provavelmente por causa da falta da fiação surrupiada por larápios. Tem que ter mais rondas da Guarda Municipal e da Brigada Militar para evitar esse grave transtorno em Porto Alegre. (Everaldo Pessoa Ramos)

Pescados

Tem razão o leitor Paulo R. Chedid (Palavra do Leitor, edição de 22/03/2023 do Jornal do Comércio), ao se referir à apreensão de toneladas de pescado junto aos estabelecimentos do Mercado Público, por estarem deteriorados, vencidos, sem condições de uso. O Serviço de Inspeção Sanitária da Secretaria da Saúde e os órgãos federais devem fazer batidas e fiscalizações em restaurantes e lancherias para inspecionar cozinhas e câmaras frias, onde fazem manipulações de produtos orgânicos. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre) , edição de 22/03/2023 do Jornal do Comércio), ao se referir à apreensão de toneladas de pescado junto aos estabelecimentos do Mercado Público, por estarem deteriorados, vencidos, sem condições de uso. O Serviço de Inspeção Sanitária da Secretaria da Saúde e os órgãos federais devem fazer batidas e fiscalizações em restaurantes e lancherias para inspecionar cozinhas e câmaras frias, onde fazem manipulações de produtos orgânicos. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre)

Pensamentos

Posso resumir saúde mental como "estar bem consigo mesmo e com os outros"? É nesta linha que vou. Coloquem-se na situação de abrir um vídeo com a MC Pipokinha, ouçam ela cantar e requebrar. Desde sempre fui "cabeça aberta", longe de preconceitos. Mas ela não, é demais... a pessoa não pode estar bem consigo, acho que quem for menina, adolescente, mulher, é a venda da libido e do corpo. Ela andou gravando um vídeo gozando com os baixos salários de professores, foi cancelada por muitos, teve sete shows cancelados. Agora, um juiz determina que num show em Palmas (TO) menores não podem entrar. O juiz está certo. (Adeli Sell, professor, escritor e bacharel em Direito)

Porto Alegre

Festejar os 251 anos de Porto Alegre é muito bom para a autoestima de todos nós. Cidade onde nasci, cresci, estudei, trabalhei e hoje espero a aposentadoria. Cidade que teve grandes prefeitos, mas cito três do passado, cujas obras estão aí: Otávio Rocha, Alberto Bins e José Loureiro da Silva. Dos mais recentes, João Dib, Thompson Flores e Guilherme Socias Villela. Trabalharam pela cidade, que está bem melhor. Peço a Deus que o atual prefeito e os que vierem depois também façam bons governos, focando mais em educação, saúde e moradia. (Pedro Porciúncula, Porto Alegre)