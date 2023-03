Porto Alegre e seus 251 anos de fundação

Ao completar seus 251 anos bem vividos, Porto Alegre destaca-se, entre outros pontos, por ter 608 praças e 8 parques. A data oficial de fundação é 26 de março de 1772, com a criação da Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, um ano depois alterada para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. O povoamento, contudo, começou antes, em 1752, com a chegada de 60 casais portugueses açorianos trazidos por meio do Tratado de Madri para se instalarem nas Missões, região do Noroeste do Estado que estava sendo entregue ao governo português em troca da Colônia de Sacramento, nas margens do Rio da Prata. A demarcação dessas terras demorou, e os açorianos permaneceram no então chamado Porto de Viamão, primeira denominação de Porto Alegre.

A partir de 1824, a cidade foi o destino de imigrantes, especialmente de alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses, judeus, franceses e libaneses. Este mosaico com variadas origens étnicas, religiosas e linguísticas, faz de Porto Alegre, atualmente com cerca de 1,5 milhão de habitantes, uma cidade bem cosmopolita e multicultural.

A consequência natural da chegada de tantos imigrantes de múltiplas nacionalidades fez de Porto Alegre uma cidade plural. Para os estudiosos da Capital, sua vocação para a diversidade se refletem em uma rica gastronomia, nas diversas opções de vida noturna e atrações culturais e lazer. Mas, foi com levantes e até conflitos que Porto Alegre construiu a sua história. No século XIX, a chamada Guerra dos Farrapos se iniciou com um enfrentamento ocorrido na Capital, nas proximidades da atual ponte da Azenha, no dia 20 de setembro de 1835.

No Centro Histórico uma das atrações é o Mercado Público, construído em 1869 e tendo cerca de 100 bancas de especiarias nacionais e importadas, restaurantes, cafés, lanchonetes e feiras.

Além disso, o Sítio do Laçador dá as boas-vindas aos que chegam. Tombado como patrimônio histórico de Porto Alegre, é o símbolo da cidade e rio-grandense. Mas, a atual grande atração fica por conta da orla do Guaíba. Agora um movimentadíssimo local de lazer e de atividades esportivas, com moderna infraestrutura, como o revitalizado trecho no Parque da Orla Moacyr Scliar, o Parque do Pontal, o Marinha do Brasil, o Atracadouro Público da Usina do Gasômetro, a Fundação Iberê Camargo e os clubes náuticos.

A carne é também consagrada em Porto Alegre por conta do churrasco. Porém, há mais além das churrascarias, uma vasta gama de opções gastronômicas em restaurantes, bistrôs e cafés. Além disso, é também considerada a capital das micro cervejarias artesanais, com cerca de 25 estabelecimentos.

Enfim, há muito o que citar nesses vindouros 251 anos da cidade, o que foi lembrado é apenas um resumo, mas pode-se afirmar, com certeza, que Porto Alegre é demais!