Porto Alegre: cidade amiga do empreendedor

Júlia Evangelista Tavares

Empreendedorismo e desenvolvimento econômico. Duas palavras que estão contribuindo para Porto Alegre se destacar no cenário nacional. Palavras que se complementam na construção de uma mudança social. Mas, sem uma em específico, muito do que alcançamos até hoje não teria sido possível. Foi na desburocratização que encontramos mecanismos para abrirmos as portas da cidade aos novos negócios, eventos e inovação.

Hoje, temos o melhor ambiente de negócios do Brasil. Estamos na liderança no ranking de Concorrência dos Municípios do Ministério da Economia, na vice-liderança como a cidade mais competitiva do país e na 4ª posição, entre todos os municípios, no Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios, em 2022. Ainda, fomos indicadas como a 6ª melhor cidade para empreender, conforme o Índice de Cidades Empreendedoras, da Endeavor.

O aumento na abertura de empresas em 2022 foi quase 16% maior do que em 2020. Mais de 19 mil empresas foram abertas sem a necessidade de alvará, fruto da Lei da Liberdade Econômica municipal. São dados que nos conferem ainda mais responsabilidade com a manutenção do ambiente de negócios favorável ao empreendedor. Porto Alegre é uma cidade que se destaca em infraestrutura, acesso à capital, ìnovação e capital humano. Além de sermos amiga do empreendedor, somos uma cidade que se volta também ao turista e ao cidadão.

No mês do aniversário da Capital, temos um extenso calendário de eventos. No último fim de semana, recebemos o STU National - circuito brasileiro de skate - que lotou a Orla do Guaíba. O Saint Patrick's Day movimentou toda a cidade, principalmente o 4º Distrito, além das comemorações dos 45 anos do Brique da Redenção. O South Summit fecha com chave de ouro o mês, com expectativa de movimentar todo o trade do turismo, gerando empregos e renda para a população.

Ao longo de 2022, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) licenciou 6.463 eventos, reunindo mais de 6 milhões de pessoas. Só nos primeiros meses de 2023, já registramos um público de 260 mil pessoas, entre turistas e porto-alegrenses, que circularam por aqui. Essa é a ideia que queremos imprimir para a cidade durante todo o ano, para atrairmos cada vez mais turistas e dinheiro novo para a economia.

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre