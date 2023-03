Expoago Afubra: uma lição aos empreendedores

Ricardo Fernando Bartz

Num momento de incerteza da nossa economia, eis que surge a força do agro para mostrar a sua pujança. São exemplos dos mais variados que fazem a nossa economia girar e, digo com todas as letras, que agro e Santa Cruz do Sul são sinônimos com uma causa em comum: o tabaco.

É através da cadeia produtiva do tabaco que Santa Cruz do Sul é a quinta economia do Estado, fazendo jorrar dividendos das empresas do setor para mais de 80% dos municípios gaúchos e mais alguns dos estados de Santa Catarina e Paraná. No meio desta cadeia, uma entidade importante faz jus ao seu nome: Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra).

A Afubra tem a capacidade de integrar os fumicultores dos mais longínquos recantos dos três estados do Sul através de seus diversos programas e, em especial, de suas lojas, que fazem com que possam encontrar na entidade uma mão estendida em momentos fundamentais no dia a dia da produção agrícola.

A Afubra inovou quando apostou num evento voltado à agricultura familiar, a Expoagro Afubra, e que ganhou uma ampla magnitude, capaz de atrair uma legião de produtores, expositores, empresários e, por que não, todos empreendedores, a cada nova edição. O comércio de Santa Cruz, tão pujante e capaz de atrair o olhar regional pela sua capacidade de oferta, se insere dentro deste contexto.

A Expoagro Afubra é uma ação que consolida nossa região entre uma das mais pujantes não apenas no setor do tabaco, mas também no empreendedorismo no campo. Em cada espaço tem se uma aula, um case de sucesso a ser analisado como modelo de negócio, enquanto empreendedores.

É o campo a nos proporcionar exemplos de como lidar com o gerenciamento de nossas empresas no dia a dia e, por que não, passar lições de adequação diárias, frente a crises de alta de preço dos insumos ou intempéries do tempo (vide estiagem que estamos enfrentando). É preciso olhar além do nosso umbigo e sermos camaleões para podermos nos adaptar e ver um lugar ao sol neste mercado cada vez mais competitivo.

Obrigado, Expoagro Afubra, por mais uma lição de empreendedorismo.

Presidente da CDL Santa Cruz do Sul