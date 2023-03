Selic em 13,75% afeta os investimentos

Arley Junior

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reuniu para definir o patamar da Selic, a taxa básica de juros. O BC tem demonstrado maior preocupação com os riscos inflacionários em suas comunicações oficiais neste início de ano, sinalizando não haver espaço para cortes no cenário atual. Em linha com o consenso de mercado, o Departamento Econômico do Santander projetou que a Selic seria mantida em 13,75%.

Com a expectativa de que os juros só vão começar a cair no quarto trimestre de 2023, os investimentos em renda fixa seguem em destaque nas recomendações. Os produtos pós-fixados, dentre eles os que acompanham a variação da taxa de juros, se beneficiam de um cenário de Selic elevada. Nessa modalidade, o investidor pode optar por alternativas com liquidez, como CDBs, fundos DI e o Tesouro Selic, ou com carência, como as Letra de Crédito Imobiliário (LCRIs), Letra de Crédito do Agronegócio (LCAs) e Letra Imobiliária Garantida (LIGs), com vantagem de serem isentas de Imposto de Renda para pessoas físicas. Alternativas em crédito privado seguem como complemento da parcela recomendada para investimentos em renda fixa, visto que costumam pagar maiores prêmios em relação aos títulos públicos, por possuírem um pouco mais de risco. Têm soluções via fundos e previdência, onde o risco é pulverizado, ou ainda via Certificado de Recebíveis Imobiliários, Certificado de Recebíveis Agrícolas e Debêntures Incentivadas, cujas rentabilidades podem ser atreladas à inflação, além de serem isentos de IR para pessoa física.

Para quem tem apetite a risco, a classe dos fundos multimercados é uma boa opção, apesar da forte volatilidade. A modalidade possui maior flexibilidade, porque permite acesso a diferentes mercados como renda fixa, renda variável e câmbio. Recomenda-se também o fundo Alocação Macro, do Santander, que avançou 14,73% nos últimos 12 meses.

E a renda variável? Apesar do cenário ser mais desafiador, é possível, para aqueles que possuem maior apetite a risco, aproveitar oportunidades na Bolsa: a relação preço/lucro, um dos principais indicadores a respeito da atratividade da bolsa, está indicando um momento oportuno de entrada para quem possui médio e longo prazos para investir. É possível ainda comprar papéis de empresas consideradas boas pagadoras de dividendos, que tendem a oscilar menos quando comparadas às demais ações.

Em resumo, a nossa recomendação é que o investidor tenha uma carteira diversificada, equilibrada em relação ao perfil de risco, e tenha em mente que oscilações podem gerar oportunidades. Para ajudar a identificá-las em meio a um leque cada vez maior de produtos, também é fundamental contar com o apoio de um especialista que saiba quais aplicações são mais adequadas ao momento de vida, objetivos e perfil do investidor.

Estrategista de Investimentos do Santander Brasil