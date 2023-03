Por uma nova lei para o Ensino Médio

Alex Saratt

Uma das pautas mais destacadas no momento é a que diz respeito ao Novo Ensino Médio (NEM). Com a abertura de um ciclo político progressista e de reconstrução nacional após a vitória e posse do presidente Lula, volta o debate sobre o que fazer quanto a legislação e o projeto (em andamento) de um modelo de educação que se caracteriza pelo empobrecimento pedagógico, precariedade curricular, exclusão social, desqualificação profissional e privatismo educacional.

A margem aberta pela Portaria n° 399 ainda é insuficiente e limitada, não atende por completo as demandas das entidades nacionais ligadas à educação pública, organizadas no Fórum Nacional Popular de Educação e precisa avançar para a necessária revogação da Lei n° 13.415.

A imposição do NEM se deu de forma autoritária, sem consulta aos educadores, educandos e comunidades escolares e sob o signo do golpe e do Bolsonarismo. Reivindica-se que a sociedade civil e os entes públicos tracem um novo caminho através da realização de uma Conferência Nacional de Educação que tenha foco na proposição de um projeto para o Ensino Médio que atenda as demandas democráticas, progressistas e desenvolvimentistas conectadas à Educação, ao mundo do trabalho e à cidadania.

É preciso articular sua recusa com a apresentação de uma nova lei educacional para o Ensino Médio e que se cumpra com celeridade todo o processo, de modo que tenhamos no governo Lula uma nova referência educacional e estrutural para a fase conclusiva da Educação Básica.

Queremos um Ensino Médio integrado - de caráter propedêutico e politécnico - para a formação das novas gerações, com todos os elementos humanistas, científicos, artísticos, históricos e tecnológicos. Precisamos pôr em perspectiva o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento nacional, a participação do Estado nas políticas públicas, a inovação tecnológica e a afirmação dos direitos e funções profissionais e trabalhistas. Isso só é possível com uma nova lei para o Ensino Médio.

Neste 15 de março, a CNTE e a UBES, junto com as entidades filiadas como o CPERS, UGES e UMESPA, farão nas escolas, nas ruas, nas redes e nos espaços políticos o momento e lugar da luta para mudar a Educação e o Brasil. A união, combatividade e propositividade de educadores e estudantes vai balançar as estruturas.

1º vice-presidente do CPERS