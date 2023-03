Data center no 4º Distrito

Agora terá um novo data center O famoso 4º Distrito de Porto Alegre está mesmo renascendo.(Jornal do Comércio, página 15, edição de 08/03/2023). O fortalecimento do 4º Distrito será muito bom não apenas para aquela zona, mas para toda a cidade, atraindo lojas, serviços e até indústrias, gerando muitos empregos. (João Paulo B. Contursi)

Geração de empregos

Rio Grande do Sul abriu 10 mil vagas de empregos formais em janeiro de 2023 . É uma ótima notícia (Jornal do Comércio, página 9, edição de 10/03/2023) quando ainda temos tantos desempregados no Estado e em todo o Brasil. Abrir empregos regulares é tarefa que não pode acabar nunca. (Mário Gomes de Sá)

Crescimento do Brasil

Para os que só sabem criticar o governo de Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022), fiquem sabendo que o Brasil ficou em 12º lugar em ranking de crescimento entre os países do Grupo dos 20, o G-20. Na comparação da taxa do Produto Interno Bruto (PIB), o Brasil está na frente de nações desenvolvidas, como Estados Unidos, França e Japão. (Anselmo Fortes Guerra)

Parque da Redenção

Nascido e criado em Porto Alegre, muito fui levado à Redenção por meus pais. Foi ali que aprendi a andar de bicicleta, quando ainda havia o aluguel delas. Depois, ia passear e visitar os diversos recantos lindos que a Redenção tem. Por isso, penso que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), com ressalvas e por menos tempo, deve terceirizar certas atrações no Parque da Redenção, mas sem esconder suas atrações. (Marco Antônio R. Paranhos)

Português

É de impressionar a quantidade de erros de português que se vê na mídia em artigos escritos até por pessoas com curso superior. Parece que a chegada dos telefones celulares tirou o foco da boa leitura, onde a língua portuguesa é aprimorada. Agora se observam erros crassos de pessoas bem letradas. O ensino decaiu ou as pessoas não ligam mais para a língua materna? (Inês Gonçalves Ilha)

Notícias falsas

Passados três anos desde que chegou a pandemia do coronavírus, continuam a circular notícias falsas dizendo que as vacinas contra a doença causam problemas e até matam pessoas. Eu recebo muitas dessas besteiras e que fazem com que milhares de brasileiros ainda não tenham se vacinado contra a Covid-19, aí sim, um perigo para eles e todas as outras pessoas. (Antônio Cézar Martinez)