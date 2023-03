Para jamais esquecer!

Greice da Silva Carvalho

De uns anos para cá, o Dia Internacional da Mulher se tornou uma data celebrada e um dia especial para falar das mulheres. Contudo, não podemos esquecer a real motivação do dia. De acordo com registros históricos, a data foi criada por meio da luta e inúmeras mortes de mulheres que reivindicavam os seus direitos e acesso às melhores condições de trabalho. Infelizmente, ainda existe uma parcela da sociedade que não concorda com a celebração do Dia Internacional da Mulher.

Nesse cenário, o que parece mais sensato é aproveitar a data para que possamos pensar em questões ligadas aos direitos, como da vida digna, respeito e equidade que lutamos em todos os outros 364 dias do ano. Sendo assim, temos o dever de considerar o percurso histórico, sem desconsiderar a narrativa e as mulheres que lutaram para que pudéssemos ter outras perspectivas de vida.

Então, quando citamos que as mulheres precisam ter acesso aos seus direitos, estamos no intento de promover espaços para que elas consigam ter as mesmas condições de trabalho, por exemplo, como receber o mesmo valor salarial que homens. Precisamos devolver voz para aquelas que por muito tempo acabamos, enquanto sociedade civil, calando!

Em muitas esferas, as mulheres ainda não são maioria, como na política. Por isso, com urgência, clamamos para que, todas que se consideram mulheres, tenham suas vidas respeitadas, independente de movimentos. Ensejo que devemos, sim, refletir sobre a violência de gênero, que pode ser entendida de diferentes formas e percebidas de muitas maneiras - vida pessoal, dentro de casa, entre amigos, nos espaços educativos e laborais. E as perguntas que precisamos nos fazer para refletir sobre o Dia Internacional da Mulher é: "Até quando teremos violência de gênero?" e "Até quando teremos vidas feridas ou perdidas ao falarmos de direitos, igualdade ou equidade?"

O meu desejo às mulheres é que possam ter um dia de reflexão, resistência, amor-próprio, respeito pelo e do próximo. O propósito de marcar e celebrar o Dia Internacional da Mulher é para que tenhamos menos violência e maior acesso aos direitos de todos os âmbitos, inclusive na saúde biológica, psicológica, social e espiritual.

Então sim, o dia 8 de março precisa e deve ser celebrado para jamais esquecer a nossa história!

Coordenadora do Curso de Psicologia da Faculdade Estácio-RS