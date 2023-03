Desemprego em baixa 

Jornal do Comércio, página 10, edição de 01/03/2023 Após tantas notícias ruins na economia, é muito bom saber que o Brasil fechou 2022 com 9,3% de taxa de desemprego, a menor desde 2015 (). É tanta notícia ruim na economia que esta traz um pouco de ânimo, ainda mais com tantos desempregados que ainda temos. (Gilberto Affonso Câmara, Porto Alegre)

Aumento para o magistério

Fez muito bem o governador Eduardo Leite (PSDB) em enviar o reajuste do magistério para a Assembleia. Somente com mais e mais educação desde o Ensino Fundamental é que conseguiremos melhorar o nível socioeconômico do Brasil, que continua muito baixo. E para termos professores ainda mais atuantes e satisfeitos, eles têm que receber bem. (Marcelino Ramos)

Estacionamento no aeroporto

Fui levar um parente cadeirante para um voo no Aeroporto Salgado Filho, hoje administrado pela Fraport, fiquei cerca de 1h15min e tive que pagar R$ 60 pelo estacionamento, além de buscar a saída para pagar, pois as máquinas dentro do terminal não estavam funcionando. A Fraport deve estar lucrando bastante com os valores que cobra, enquanto dá apenas 10 minutos para embarcar e desembarcar passageiros. (Luís Carlos Ferreira)

Arroio Dilúvio

É tanta sujeira, pneus e lodo que estão sendo retirados do Arroio Dilúvio, oficialmente Ipiranga, que penso que esse trabalho jamais havia sido feito, desde a canalização do Dilúvio lá nos anos de 1940, feita pelo grande prefeito José Loureiro da Silva. Que o trabalho não demore mais tanto tempo, então, pois muita sujeira e detritos são jogados no Dilúvio de maneira errada. (Izalda Ferreira)

Orla do Guaíba

Ainda não havia frequentado a nova orla do Guaíba à noite, até que um dia desses fui até lá com parentes. Uma beleza, com muita gente - e era uma terça-feira à noite - barzinhos bem atendidos, iluminação farta, banheiros em todos eles. Mas, só notei um problema, ciclistas andando com muita velocidade em meio aos pedestres que passeiam no local. De repente, poderemos ter um acidente grave com atropelamento. (Graziela Gomes)

Calor

Muito bom o tempo no final de fevereiro e início de março, tanto aqui na Capital como no Litoral Norte. Dá vontade de voltar às nossas praias para aproveitar o calor que está fazendo, uma pena que em fevereiro durante todo o mês não tenha sido assim. Mas, está tudo muito bom, com sol e calor. (Paula M. Campos, Porto Alegre)