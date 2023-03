Política para todas as mulheres

Silvana Covatti

Neste mês de homenagens, eu poderia falar, como tanta gente, sobre as dificuldades e os preconceitos que nós, mulheres, enfrentamos em nossa sociedade. Mas, particularmente, prefiro valorizar as nossas conquistas e propor uma reflexão para que a gente aumente ainda mais a nossa representatividade em todos os campos, entre eles a política.

Sabemos bem o que outras gerações passaram e quais são os desafios do nosso tempo. Durante toda a minha carreira - e assim como tantas outras mulheres - tive de batalhar muito para conquistar meu espaço e ter a minha voz ouvida.

Nesta caminhada, nunca escondi o orgulho que sinto das minhas origens, da vida simples no Interior, no campo, e da bênção que é, para mim, ser mãe e esposa. Esta é a minha essência, estes são os meus valores, e é o que procuro carregar comigo em tudo o que faço.

Não existe este tipo ideal de mulher independente e "empoderada" que às vezes pintam para a gente como o único exemplo a ser seguido. Pelo contrário, essa idealização às vezes afasta muita gente boa, muita mulher de luta, da política e de outras atividades profissionais e cidadãs. O que existe, de verdade, é a vontade de fazer a diferença; a gana para melhorar o nosso entorno, para as nossas famílias e toda a comunidade. Este é o verdadeiro motor da transformação.

Ser mulher é somar, organizar, é ter sensibilidade, sim, para entender o outro e construir soluções criativas. É ter responsabilidade, mas também o ímpeto necessário para conduzir mudanças. Foi com coragem e trabalho árduo que consegui ser a primeira mulher eleita presidente da nossa Assembleia Legislativa, em 2016. E foi pelo reconhecimento de uma vida dedicada a melhorar as condições de trabalho no campo que, em 2021, fui escolhida secretária de Agricultura do RS - também a primeira mulher na história do Estado a exercer este cargo.

Assim como eu, milhões de mulheres por aí também buscam fazer a diferença e contribuir para a construção de um futuro mais próspero para os seus filhos. Não fujamos do nosso compromisso, independentemente das nossas origens e das nossas crenças e visões de mundo. Nosso protagonismo depende de todas nós. Nunca foi fácil, mas temos a força necessária, o coração e a razão para transformar a realidade do nosso estado e do nosso país. O Brasil e o Rio Grande precisam de nós.

Deputada estadual (PP)