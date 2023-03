Alterações dos Planos Diretores

Daniel Nichele

Os Planos Diretores das cidades visam a regulação das condições urbanísticas e de ocupação do solo. Isto é, dizem o que pode e o que não pode ser feito em cada região, em relação à altura, volume, atividade, entre outras regras.

As alterações do Plano Diretor de uma cidade, de tempos em tempos, servem para a adaptar as cidades perante as mudanças orgânicas, que são inerentes aos movimentos populacionais, comerciais, etc.

As revisões ou alterações de Plano Diretor devem observar o mesmo procedimento de sua elaboração (processo de planejamento participativo).

O Estatuto da Cidade (Lei Nacional número 10.257/2001), no § 3º do seu artigo 30, determina que, pelo menos, a cada 10 (dez) anos, os planos diretores devem ser revistos.

Interesses divergentes podem aflorar durante as alterações, tendo em lados opostos os que visam a especulação imobiliária, em relação a interesses mais conservadores, por exemplo. Existem, ainda, interesses de setores específicos comerciais, ambientalistas, setores de proteção de patrimônio histórico e cultural e assim por diante.

Após analisar-se as demandas de cada setor, com suas razões, deve ser elaborado estudo técnico, levando-se em consideração qual a melhor organização urbanística, haja vista o reflexo que a alteração trará para a cidade no futuro.

Além disso, imprescindível a participação popular, de forma qualificada e auditada, pois muitas vezes as chamadas audiências públicas são dominadas por partidarismos parciais, não refletindo o real interesse dos cidadãos, tornando o processo uma ilusão, um simulacro de gestão democrática das cidades e de planejamento urbano participativo.

Em suma, o Plano Diretor é um instrumento que permite um planejamento urbano da cidade, onde o gestor público, juntamente com a população, pode estabelecer propostas de melhoria do município para que a cidade cumpra devidamente sua função social.

