O varejo e as suas tendências

Sérgio Galbinski

Com o avanço da tecnologia e o aumento da concorrência, o varejo tem passado por uma grande transformação nos últimos anos. Mesmo com tantas mudanças, há muitas razões para um otimismo cauteloso em relação ao futuro do setor.

Uma das principais tendências do varejo é colocar o cliente no centro do negócio. Isso significa que as empresas devem estar cada vez mais preocupadas em compreender as necessidades e desejos dos consumidores, buscando oferecer uma experiência de compra personalizada e diferenciada.

Para isso, a cultura de dados se torna fundamental, já que permite a compreensão do perfil do consumidor e suas preferências, ajudando a personalizar ainda mais o atendimento.

A hiper personalização do atendimento ao cliente é outra tendência que tem ganhado força. Com o auxílio da tecnologia, é possível coletar informações sobre o histórico de compras e preferências, permitindo oferecer sugestões de produtos e serviços de acordo com o perfil e necessidades específicas.

O bem-estar das pessoas também se tornou uma prioridade, não apenas dos clientes, como dos líderes e colaboradores. As empresas têm investido em programas de saúde mental, flexibilidade no trabalho e outras iniciativas que visam promover o bem-estar de todos os envolvidos no negócio.

A tecnologia também é vista como um meio de potencializar a transformação dos negócios, especialmente com o aumento do uso de inteligência artificial (IA). A IA tem ganhado mais espaço no orçamento das marcas pela sua capacidade de gerar resultados práticos e melhorar a eficiência operacional.

Outra tendência é o conceito de phygital, que combina o mundo físico e digital para oferecer uma experiência de compra integrada e sem atritos. A omnicanalidade também é importante, permitindo que os consumidores possam comprar em qualquer canal e receber a mesma qualidade de atendimento e experiência de compra.

Por fim, é preciso destacar que fazer o básico bem-feito é o caminho para inovar, transformar e quebrar barreiras no varejo. As empresas precisam estar atentas às tendências e mudanças do mercado, se dedicando sempre em oferecer um serviço de qualidade, com produtos e atendimento de excelência.

Presidente da Associação Gaúcha do Varejo