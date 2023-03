2023, centenário da guerra civil no RS

Ivanor Ferronatto

O que somos se desconhecemos a nossa história? Que valores incorporamos sem nos glorificar de nossas lutas em busca de valores sociais como liberdade, leis iguais para todos que garanta o Estado justo? Ao historiador cabe a repetição da narrativa dos fatos, de forma a que não se percam no tempo. O solo gaúcho irrigado nos campos pelo sangue derramado entre concidadãos, não é esquecido por estarem sacramentados em narrativas de quem deles participaram. Assim, tenho as cartas enviadas da frente de batalha da Guerra do Paraguai pelo Cel. Chicuta, os apontamentos feitos por Dr. Amadeu Amâncio de Lemos, servindo como médico da Brigada Militar em 1923, diário de Cecília de Assis Brasil e ainda para ilustrar, Antero Marques, no livro Mensagem a Poucos, textos que nos permitem estarmos próximos à fonte das informações. Se na Guerra dos Farrapos lutamos por um Estado republicano para a nossa terra, em 1892 lutamos uns para a manutenção do reinado, outros pela manutenção do recém implantado regime republicano. De um lado Júlio de Castilhos e de outro Gaspar da Silveira Martins, cerca de 10.000 pereceram, na mais fratricida luta, onde a degola sorria como triunfo do matador.

Mas o que parecia ser o regime republicano a queda da Bastilha, se mostrou, durante os 30 anos seguintes, um regime ditatorial, durante o qual foi esquecido um dos princípios fundamentais do regime: a alternância no poder. Isto posto, a se confirmar pela 5ª vez o mesmo governador, com o civilismo da Assembleia a quem cabia pôr fim a tal desmando, e amparado no nascente poder econômico da capital e demais comunidades florescentes, esmagava todo os demais cidadãos que historicamente defenderam o território gaúcho, os homens dos campos, das fronteiras, desalojados de qualquer participação na condução política do Estado. De um lado Borges de Medeiros e do outro Assis Brasil. Assim, ergueram-se forças revolucionárias armadas precariamente, acreditem, ainda usando lanças, contra forças regulares da Brigada Militar e os corpos provisórios. Durou dez meses o conflito em que os "bandoleiros" fracos impuseram o tratado de que pôs fim à guerra civil, estipulando alterações na Constituição de 14 de julho, entre elas o fim da reeleição do presidente do Estado e dos intendentes municipais, bem como de serem eleitos a não nomeados os vice-presidentes e vice-intendentes. Onde estamos comemorando tal fato?

Contador e jornalista