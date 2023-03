Fimec: oportunidades e negócios a calçadistas

Fátima Daudt

Reconhecida como uma das maiores feiras calçadistas do mundo e a única que reúne no mesmo local todos os setores que fazem parte da produção do calçado: couros, produtos químicos, componentes, máquinas e equipamentos para calçados e curtumes, a Fimec 2023 começa hoje em Novo Hamburgo. Até quinta-feira, enquanto o setor coureiro-calçadista estiver se reencontrando nos pavilhões da nossa querida Fenac para conhecer as novas tendências do mercado e fazer negócios, poderemos mostrar toda nossa hospitalidade.

Para a Capital Nacional do Calçado, ser palco da Fimec é sempre um momento emblemático do ano. É um prazer ver pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo neste grande elo da cadeia de produção do calçado com o mercado. A expectativa é receber um público de 20 mil pessoas de 37 países para visitar estandes distribuídos em mais de 10 mil m², metragem 30% maior em relação à edição anterior. Dos 350 expositores que garantiram presença nesta 46ª edição, pelo menos 60 são de Novo Hamburgo. Outros 55 expositores são estrangeiros de cinco países: Argentina, China, Itália, Peru e Uruguai. Todo esse movimento ajuda a lotar restaurantes e hotéis e a movimentar comércio, transporte e serviços de toda a região.

Outros números do evento também merecem destaque: 1.900 expositores se credenciaram para atuar na feira, 800 postos de trabalho direto foram gerados apenas na fase de montagem e outros 120 profissionais temporários foram contratados para funções de segurança, limpeza e credenciamento. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão em uma escada rolante que garantirá ao público mais facilidade, conforto e agilidade nos deslocamentos entre os diferentes pisos da Fenac. É uma reivindicação antiga do setor que estamos inaugurando e que ficará de legado para os próximos eventos no local.

A Fimec apresenta as novidades do setor coureiro-calçadista, mas é muito mais do que isso. É onde o setor se encontra, trocar experiências e conhecimento por meio de inúmeras palestras e rodadas de negócios. É assim que a sociedade e o setor se desenvolvem e conectada a uma indústria mais sustentável. A cada edição sentimos que a Fimec está mais consolidada, atenta ao comportamento do mercado.

O momento da economia é desafiador, mas também é favorável para quem acredita na força dos empreendedores da nossa cidade e de todas as outras aqui representadas, sejam do Brasil ou do exterior. Nós acreditamos na força do calçado e de tudo o que ele representa.

Prefeita de Novo Hamburgo (MDB)