Liberação de cannabis no SUS é um avanço imensurável

Paula Dall'Stella

O governador do Estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, sancionou, o projeto de lei que autoriza a distribuição de produtos derivados de cannabis no Sistema Único de Saúde, estadual. Isso é uma grande vitória para os pacientes e iguala os direitos dessa população a receberem os produtos derivados de cannabis e não mais necessitarem percorrer caminhos muitas vezes obscuros para obter esse tipo de tratamento.

Para quem não conhece as substâncias com valor terapêutico da Cannabis, pode não entender a relevância desta lei. A Cannabis é uma das plantas com grande valor terapêutico e utilizada a milênios para ajudar a tratar diversas condições como epilepsia, desordens gástricas, insônia, espasmos musculares e principalmente a dor.

No ocidente ela chega no século 19 pelas mãos de um médico irlandês e até a rainha Victoria a utilizava para controlar suas cólicas menstruais. No século 20 foi pop e depois demonizada. Por anos inverdades foram mantidas como verdades, como por exemplo que seu uso matava neu-rônios ou era porta de entrada para outras drogas. E só agora, no século 21, estamos vendo o que nossos ancestrais já sabiam. Na verdade, as substâncias presentes nessa planta, têm alto potencial terapêutico e podem ajudar milhares de pessoas que sofrem com condições crônicas e principalmente, onde a própria medicina moderna, não tem alcance.

Mas algumas barreiras precisavam ser quebradas, a começar pelo preconceito e a desinfor-mação, que retardou a chance de pacientes crônicos terem acesso à esses produtos. E se o acesso é negado, os pacientes vão buscar em algum lugar. Ninguém quer ter dor, ou ver o filho sofrer.

Comemoro feliz a atitude do governador, que ao ver seu sobrinho precisar desta medicação, também deve ter tido suas convicções sacudidas. Mas felizmente não guardou só para sí, e fez um ato gigante. A aprovação da lei 17618, vai facilitar e garantir o acesso. E os pacientes não vão mais necessitar buscar por óleos artesanais e sem controle algum da qualidade, uma práti-ca bastante comum de quem não podia pagar pelo medicamento, vendido na farmácia, alguns custando mais de 2000 reais.

O governador vetou alguns artigos da lei e passou para a secretaria de saúde do estado a res-ponsabilidade da criação de um comitê técnico que vai disciplinar quais produtos serão distri-buídos, de que forma e para quais patologias, no prazo de 30 dias e a implementação em 90 dias.

Parabéns ao maior estado da federação, que seja exemplo para os outros estados e que esse benefício passe a ser nacional em bem pouco tempo.

Médica e pesquisadora sobre cannabis medicinal e o sistema endocanabinoide