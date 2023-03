100 anos de solidariedade no Brasil

Daiçon Maciel da Silva

O Rotary Internacional completou no mês de fevereiro seu centenário no Brasil. 100 anos de belas histórias. No dia 23 deste mês, dia do rotariano, transformações de vidas por meio da ação do Rotary Club foram relembradas em todo o país.

Um dos mais conhecidos projetos do Rotary International, que certamente mudou muitos destinos, é a campanha mundial de combate à poliomielite, realizada desde meados de 1980, em parceria com a Organização Mundial da Saúde e outras entidades. Essa campanha reduziu em 99% os casos mundiais de pólio. No Brasil, a doença foi erradicada em 1989 e em 2021, a inclusão do Brasil na lista de risco para a volta da Pólio, em razão da baixa procura pela vacina, assustou autoridades e a todos nós. E mais uma vez, lá estava o Rotary, com seus associados abnegados, lutando contra este retrocesso.

Mas, a ação desses homens e mulheres, que se associam aos clubes do Rotary, vai muito além. Os rotarianos prestam serviços voluntários onde atuam profissionalmente, desenvolvendo projetos em diversas áreas. Projetos cujo grande objetivo é estimular a boa vontade e a paz entre as nações. Ações voltadas à preservação do meio ambiente, saúde de mães e filhos, combate à fome, desenvolvimento econômico, entre outras, estão no escopo deste grande clube de serviços.

No dia a dia, nos momentos festivos e marcantes, e principalmente no enfrentamento às dificuldades, os rotarianos estão presentes. E que bom poder contar com pessoas que fazem o bem sem olhar a quem em tantas cidades do planeta. Até mesmo, numa pandemia, estiveram na linha de frente, enfrentando um vírus desconhecido e mortal. Estendendo as mãos aos que mais precisavam, colaborando com prefeituras na distribuição de cestas básicas e na arrecadação de recursos para suprir tudo que era escasso naquele período.

O Rotary é a mais antiga organização internacional de clubes de serviço. Nasceu na cidade de Chicago, nos EUA, no ano de 1905 e atualmente está presente em 218 países e regiões geográficas,

atuando por meio de mais de 36 mil Rotary Clubs, com cerca de 1,2 milhão de voluntários.

Um dos países onde o Rotary é mais forte é o Brasil, com 2.413 Rotary Clubs e 51.265 rotarianos (dados de fevereiro/2021). Só em Santo Antônio da Patrulha, são 64 anos de atividade. E como é bom para os gestores públicos e para toda a sociedade, poder contar com esta ajuda humanitária tão qualificada e necessária. Vida longa ao Rotary! Obrigado por tudo!

Ex-prefeito de Santo Antônio da Patrulha