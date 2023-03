Construção civil: potência da nossa economia

Ricardo Sessegolo

Quando se fala de construção civil, estamos abordando um sinônimo de desenvolvimento. O setor cresceu 9,7% em 2021, mais do que os 4,6% do PIB brasileiro, segundo o IBGE. No mesmo ano, gerou mais de 244 mil vagas com carteira assinada, 9% de todos os postos do País. Somente no Rio Grande do Sul, são cerca de 130 mil empregos diretos e 800 mil indiretos.

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, devemos ter um avanço de 2,5% no ano, mantendo a expansão superior à média nacional. Há razões para essa boa expectativa — mas sem deixarmos de lado a cautela, sobretudo diante das instabilidades políticas e econômicas.

Ainda sofremos com os efeitos da pandemia. Diante disso, o governo federal já sinalizou que pretende investir forte em infraestrutura, até como uma estratégia de reativação dos setores produtivos. Por questões históricas, há mais de 4 mil obras paralisadas no País, sendo a nova ponte do Guaíba um exemplo emblemático. E, também, a União demonstrou interesse em terminar muitas delas, destinando os recursos necessários.

Por outro lado, é louvável a intenção de incentivar programas habitacionais focados no público de baixa renda. O Minha Casa, Minha Vida será importante para levar moradias ao interior, além de gerar renda e emprego, beneficiando também empresas menores do setor. O trabalho deve ser bem planejado para que o investimento seja consistente e duradouro.

No setor privado, vemos um boom de sucessos. Somente em Porto Alegre, chegamos a R$ 5 bilhões em vendas na construção civil em 2022. No Litoral Norte, várias iniciativas estão com bons resultados. Avançam projetos horizontais voltados à qualidade de vida, graças às novas demandas dos consumidores que surgiram com a pandemia. E, na Capital, empreendimentos de alto padrão e bem estruturados têm oportunidades de mercado.

Mais do que nunca, é hora de pensar no futuro e agir no presente, destravando as reformas estruturantes - como a tributária. Por outro lado, causa preocupação a iniciativa de rever as regras fiscais, pois não podemos deixar de lado a responsabilidade. Caso o governo afrouxe a mão, corremos o risco de ver os déficits se aprofundarem e a inflação e os juros dispararem. Será péssimo para todos.

Nosso setor deve mirar num horizonte de otimismo, mas estar atento aos riscos para manter sua força diante das incertezas. Certo é que, seja qual for o cenário, a construção civil estará pronta para avançar, sendo uma potência da economia do nosso país e do nosso estado.

Ex-presidente do Sinduscon-RS