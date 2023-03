A escravidão grita à sua porta

Thiago de Leon

Escárnio e estupefação são os sentimentos primários frente as recentes denúncias e evidências robustas de trabalho análogo à escravidão em três das maiores vinícolas gaúchas expõem uma série de problemas anteriores e, por que não, previsíveis.

A cultura da terceirização coloca as empresas contratantes em uma zona de conforto que respalda suas eventuais omissões com relação às condições de trabalho dos funcionários terceirizados. Isso beira a conivência, na medida que as notas oficiais que as vinícolas emitiram suprimem quaisquer responsabilidades de suas partes.

O que talvez choque alguns é o fato desse absurdo ocorrer em terras de marcas tão reconhecidas quanto premiadas internacionalmente, em suas áreas de atuação. Nunca supomos, talvez por comodidade, que essa barbaridade ocorra ao alcance dos nossos olhos.

Muitos estão preocupados com o trabalho escravo na China, ou com a fome das crianças no continente africano. Então muitos demonstram virtudes nas redes sociais, vocalizando preocupação com esses temas que, sim, acontecem em outros países. E quando saem de casa, amiúde, tem uma criança sentada no meio fio da calçada, ávida por um prato de comida. E por essa passam reto, como se aquele ser vulnerável não fizesse parte da nossa realidade.

Essa transferência geográfica das nossas preocupações acaba reverberando na atuação do setor público, que muitas vezes é incompetente para identificar esse tipo de absurdo. Porque ela é um retrato de nossa omissão quanto a um mínimo de dignidade nas condições de trabalho de muitos colaboradores. Se essa realidade brutal que assola a sociedade ocorre com grandes corporações, calcule a frequência que acontece em lugares longínquos e com empresas de menor vulto no mercado.

A responsabilidade subsidiária, prevista em lei, deve ser aplicada com rigor. Até por uma questão de exemplo, criando, na marra, o hábito de grandes empresas, como as vinícolas denunciadas, se preocuparem em fiscalizar as empresas para quem terceirizam suas atividades. O mínimo que se espera, a partir do ocorrido, é uma revisão completa e irrestrita dos contratos terceirizados, além de punição exemplar dos envolvidos.

Passados 135 anos da abolição da escravatura no Brasil, percebemos que ela foi feita "para português ver", pois estamos diante apenas da ponta do iceberg. Até quando?

Vereador de Gravataí (PDT)