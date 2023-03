A força da mulher empreendedora

Débora Balbinotti Lunardi

A mulher tem conquistado cada vez mais espaço no cenário empresarial brasileiro, sendo responsável por diversas iniciativas inovadoras e bem-sucedidas em diferentes áreas de atuação. A presença feminina no mundo do empreendedorismo é fundamental para a construção de uma sociedade mais igualitária e diversa, trazendo novas ideias, perspectivas e soluções para os desafios do mercado.

No movimento lojista percebemos a maior presença em cargos de liderança, a atuação marcante na criação de empresas e startups, a participação em programas de aceleração e incubação de negócios. Isso não acontece por acaso. A mulher tem uma visão multifocal e multidisciplinar, uma característica feminina que traz riqueza para o mercado empreendedor. Sem falar que as mulheres na liderança não criam ações só para si ou só para o seu negócio ou segmento, elas desenvolvem iniciativas para a rede toda, com facilidade de planejar, mapear os riscos e estabelecer parcerias, e com isso, os resultados são multiplicados.

Na Federação Varejista do RS, criamos no ano passado uma diretoria nova especialmente para dar o suporte e a visibilidade ao empreendedorismo feminino no nosso estado, na qual das 82 CDLs, 34 são lideradas por mulheres. Vejam que já conseguimos construir este equilíbrio.

Dessa forma defendemos e lutamos por ações que fomentem a cultura empreendedora, jamais impondo qualquer limitação às mulheres pelo seu gênero. Uma chave para isso é estimular eventos de capacitação e mentoria para mulheres empreendedoras. Além disso, cumpre lembrar a importante função das redes de apoio e troca de experiências entre mulheres empreendedoras. No Brasil, segundo o Sebrae, as mulheres são responsáveis por mais de 30% dos negócios formais e informais.

Por fim, a presença da mulher no mundo empresarial é fundamental para a construção de um mercado mais diverso, inovador e igualitário. A valorização das mulheres empreendedoras é uma conquista importante para a sociedade como um todo e deve ser celebrada e incentivada.

Diretora do Núcleo Mulher Empreendedora da Federação Varejista do Rio Grande do Sul