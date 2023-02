Quando o Carnaval chegar

Henry Ventura

É chegada a hora do Carnaval em nossa cidade. Evento que contagia pelo colorido, alegria, brilho e que, sem pedir licença, ilumina o senso inovador e inventivo das nossas comunidades. Uma das mais conhecidas expressões culturais do Brasil, síntese da economia criativa, vez que potencializa a capacidade intelectual e a criatividade do povo em geral. A maior festa do País vem ecoando na administração municipal a merecida retomada do protagonismo que nosso Carnaval já teve no passado.

Estamos unidos em um inédito comitê, liderado pela prefeitura municipal e com o envolvimento de inúmeros órgãos governamentais, ligas carnavalescas e sociedade civil. Esse grupo vem trabalhando constantemente para a melhoria dos serviços, da segurança e da qualidade da grande festa. Neste contexto, renovam-se sonhos e a confraternização se multiplica: exposições de fantasias, danças, músicas e encontros nos mais variados espaços/ambientes que culminarão no Porto Seco, nos dias de hoje e amanhã. Um calendário de eventos marcando a contagem regressiva para esses tão aguardados momentos. São as águas de março fechando o verão.

Da descida da Borges ao Carnaval descentralizado, a cultura de Porto Alegre reencontrará o gigante carnavalesco e mostrará que o impacto social e econômico justifica plenamente os investimentos municipais empregados.

Assim, vale sempre lembrar que o Carnaval reflete a diversidade do povo brasileiro, combate todas as formas de discriminação e manifesta o desejo de inclusão das comunidades nos hábitos sociais vividos no cotidiano da cidade. Muitos debates são gerados sobre a sua ocorrência, mas a vida não se desenrola unilinearmente, em monotonia inquebrantável, sem cor e sem movimento, estagnada no sofrimento.

Dessa forma, surge o Carnaval realizado uma vez no ano, que se desponta como fuga da homogeneidade, da rotina e da continuidade pontual costumeira da existência individual humana urbana. Somos parceiros nesse meio circundante de animação e de entretenimento que entoamos na mesma ideia festiva para os diversos recantos do Porto que se mantém alegre no ano civil que se inicia.

Para tanto, aqueles que não compreendem a magnitude desse projeto, faço um convite: vivenciem um desfile nesses dias, não percam a oportunidade de conhecer e compartilhar essa grande experiência carnavalesca.

Carnaval 2023 em Porto Alegre: a alegria está de volta.

Secretário municipal de Cultura e Economia Criativa