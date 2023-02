Verdade ou mentira

Sérgio Nikolay

O legado que meu pai (já falecido) me deixou, entre muitos, foi de ser honesto, correto e verdadeiro. Sempre me explicou que a verdade deve prevalecer sobre a mentira, que atualmente é conhecida também como fake news. A verdade retrata a sinceridade dos fatos, como realmente ocorreram, já a mentira é a negação da verdade, desvirtuando e traindo os fatos, querendo assumir o papel da verdade, de forma falsa. Infelizmente, diariamente somos munidos de notícias nacionais e internacionais que nos deixam num dilema para distinguir o que é verdadeiro ou não.

Vejamos o infeliz momento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que se prolonga desde o mês de fevereiro de 2022, onde os dois presidentes proferem acusações mútuas, cada qual com a sua verdade. No Brasil, segundo informações da mídia, as eleições de 2022 foram as mais recheadas de inverdades, provadas pelos mais variados meios de comunicação, como: rádio, televisão, jornais, WhatsApp, Twitter, Instagram, entre outros.

Vivemos momentos difíceis de polarização na política, que se estende de forma indevida no comportamento da sociedade, gerando intrigas, inimizades e desconfortos perante as opiniões das pessoas, tudo germinado pelos exemplos de nossos governantes, que nos deixam totalmente confusos com suas ardilosas palavras e ações. Num passado recente, falar a verdade doía ou tolhia as pessoas, colocando-as, às vezes, em situações desconfortáveis, pois, normalmente ninguém gosta de ser exposto mediante à verdade.

É muito triste ouvir ou assistir um ser humano dizer sonoramente que a mentira prevalece sobre a verdade, pois, segundo essas pessoas, a mentira se espalha como o vento, muito mais rápido que dizer a verdade. Concordo realmente que a mentira se propaga com muita rapidez, mas, sinceramente, não podemos nos promover baseados na mentira, isso será o fracasso, o declínio e degradação de gerações.

Todavia, continuarei a pautar a minha vida e a de minha família alicerçada na verdade, procurando sempre repassar exemplos de seriedade e honradez, pois, na minha opinião, a verdade deve sempre prevalecer. E apenas para relembrar que o futuro de uma sociedade, de uma nação, são as crianças, portanto, vamos educá-las com exemplos firmes, amparados na verdade, ética, honestidade e credibilidade.

Temos que fazer o nosso pessoal e incutir na família e nas pessoas que falem a verdade, para o bem de todos.

Professor, vice-diretor Administrativo Financeiro da Faccat