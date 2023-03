Mulheres de ferro

Mônica Leal

Pensando no dia 8 de março, na causa mundial das mulheres, e estas inseridas na política, eu, como vereadora, líder da bancada do partido Progressista e presidente da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores da Capital do RS, me remeto à britânica Margaret Thatcher como um exemplo sempre presente nesta esfera. Um ícone de figura pública, foi quem governou o Reino Unido por mais tempo no cargo de Primeira-ministra, e a única mulher a chegar àquele posto à época. Foi íntegra e convicta, tanto ao quebrar barreiras na política por ser mulher, quanto ao ser forte e não fazer parte de negociatas, conchavos e interesses intencionalmente permitidos para a famosa "governabilidade". Me impressionava sua competência e equilíbrio, quando, por muitas vezes, contra tudo e todos, tomou medidas vistas como impopulares, sofreu boicotes do seu partido, a desconfiança de assessores, foi agredida publicamente e duramente criticada pela imprensa, mas seguiu firme, se mantendo na política inglesa, até então, completamente dominada pelos homens. Sofreu preconceito, traições, decepções, pagando um alto preço pelo seu pioneirismo e autenticidade. Thatcher impulsionou a economia e adquiriu respeito e admiração dos britânicos. Seu estilo forte de liderar lhe rendeu o apelido de "Dama de Ferro" e ao longo dos anos, o apoio necessário para atuar e o reconhecimento internacional.

Trago isso para a realidade da participação política da mulher no Brasil hoje, que ainda é muito acanhada e desigual, e por experiência própria, vejo como é decisivo que haja um apoio concreto na caminhada para o êxito dessa escolha e o quanto isso passa pela família, pelo partido e pela sociedade como um todo. Resgatando uma das mais memoráveis frases de Margaret, e numa alusão ao estigma que a história impôs às mulheres, por tanto tempo confinadas ao trabalho no lar, vivendo para os filhos e para o casamento, penso que a habilidade e a capacidade femininas para a política, e para qualquer outra área que queiram desbravar, extrapolam limites e são infinitas: "Qualquer mulher que entenda os problemas de cuidar de uma casa está muito perto de entender os de cuidar de um país".

Vereadora (PP), Líder da Bancada Progressista e Procuradora Especial da Mulher da Câmara Municipal de Porto Alegre