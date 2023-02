A Porto Alegre que tem jeito!

TiagoAlbrecht

Respeito com o que é público, oportunidades para prosperidade individual e uma cidade agradável de se viver com a família e os amigos. É por essa Porto Alegre que já estou trabalhando pelos próximos dois anos. O meu mandato como vereador está pautado pela fiscalização do uso eficiente dos nossos impostos, por mais liberdade econômica e pela construção de uma cidade melhor planejada para o cidadão, o que irá promover o desenvolvimento social que desejamos para nossa capital.

Existe um perigoso costume em nosso País de pensar que "o que é público é de todos, mas não é de ninguém". Certamente você já se deparou com algum investimento do poder público e pensou: "dinheiro jogado fora". O compromisso que estabeleço com o porto-alegrense é o de batalhar contra o mau uso do dinheiro do pagador de impostos e o de votar contra todo e qualquer aumento de impostos. O respeito com quem trabalha e sustenta a máquina pública é algo inegociável.

Respeito, aliás, que passa não apenas pela fiscalização, mas também por dar mais liberdade econômica. Uma cidade próspera e com oportunidades interessa diretamente a todos que aqui vivem e sustentam suas famílias. A Porto Alegre de que necessitamos é a que facilita a vida de quem trabalha e investe na cidade, gerando emprego e renda. É a Porto Alegre do pequeno e do grande empreendedor.

Vem aí a revisão do Plano Diretor. Através dele, se define como será a cidade para as próximas décadas. Definições sobre a redução do custo de se viver aqui e melhoria da qualidade de vida, da paisagem urbana, potencial construtivo, bem como o incentivo aos negócios são alguns dos pontos diretamente impactados. Nosso Plano Diretor é de 1999 e a última revisão foi em 2009. Agora, teremos a oportunidade de discutir e de melhorar nossa realidade. Me comprometo a trabalhar ativamente por uma cidade moderna e integrada, e assim, com desenvolvimento social para todos.

Serviço é a palavra de ordem na minha vida. Foi assim quando saí cedo de casa para servir às pessoas a partir da fé. Na família, quando conheci a Aline e tivemos os nossos amores: o Rafael e o Teodoro. Na comunicação, onde descobri uma paixão e um meio de serviço através da informação. Na política, portanto, não será diferente. Eu acredito que o político deve servir ao cidadão e não o contrário. Se hoje sou vereador é porque quero servir a cada um e, acima de tudo, à cidade das nossas vidas!

Vereador em Porto Alegre (Novo)