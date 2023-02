A distribuição dos médicos e a saúde pública no Estado

O Rio Grande do Sul tem a quarta maior densidade de médicos, com 33.630 profissionais registrados - São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal lideram -, entre 546 mil em atividade no Brasil. O indicativo é uma preocupação para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), uma vez que 43% dos profissionais estão concentrados em Porto Alegre.

A má distribuição é reflexo da falta de incentivos para a fixação de profissionais em municípios do Interior. O principal problema é que não há um plano de carreira que permita aos médicos atender no Interior com qualidade, remuneração adequada, acesso à estrutura e possibilidade de aperfeiçoamento profissional. Não há falta de médicos para atender com qualidade toda a população gaúcha, nem de faculdades de Medicina - o RS concentra ao menos 20 escolas de -, mas, sim, de políticas públicas que atraiam os médicos para outras regiões.

O Brasil registrou um aumento de profissionais devido ao crescimento acelerado de cursos de Medicina e à disponibilidade de vagas na última década. Dentro de cinco anos, mantendo o mesmo ritmo de crescimento da população e de faculdades, o País contará com 3,63 médicos por mil habitantes. Hoje, são 2,56, conforme o Conselho Federal de Medicina (CFM).

No Estado, dados do CFM apontam que 66% dos médicos são especialistas. A sanção da Lei 14.510, que autoriza e conceitua a prática da telessaúde no Brasil, pode ajudar a reduzir o gargalo por consultas especializadas no Interior, mas não é a tábua de salvação, mesmo que democratize o acesso à saúde, alcançando pacientes que residem em regiões distantes, como em localidades rurais e indígenas.

Realizar atendimentos primários em saúde e consultas médicas sem a necessidade de deslocamento dos pacientes são benefícios desse formato, que se expandiu durante a pandemia de Covid-19 e veio para ficar, mas os atendimentos online não podem nem devem substituir as consultas presenciais.

O Brasil possui médicos ativos em número suficiente para atender às necessidades da população. A resolutividade de demandas com maior rapidez proporcionada pela telessaúde, mesmo gerando economia de tempo e de recursos particulares e públicos, não pode ser uma válvula de escape à realidade dos profissionais gaúchos, que precisam de um plano de carreira e de maior qualidade nas estruturas de atendimentos no Interior. Embora também reduza a chamada "ambulancioterapia", com economia de recursos públicos, como utilização de veículos, combustível e horas de trabalho, os pacientes não podem ser prejudicados.