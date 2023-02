As mudanças previstas na Reforma Tributária, como a possível substituição de cinco tributos (os federais PIS, Cofins e IPI, o estadual ICMS e o municipal ISS) por um imposto sobre bens e serviços (IBS), com arrecadação centralizada e gestão compartilhada preocupam Porto Alegre ( Caderno JC Contabilidade, Jornal do Comércio, 15/02/2023 ). Pelo o que entendi da proposta, a ideia é centralizar tudo para o governo federal e eles decidirem onde aplicar o dinheiro. E todos sabemos que o PT é um ótimo partido pra administrar o dinheiro, pelo menos o chefe da casa já garantiu estabilidade pra todas as gerações dele até a extinção desse planeta. E o povo que morra de fome. (Cássio Cazanova Bavaresco)

Varejo

A Renner fechou a primeira unidade da loja de moda jovem Youcom, aberta em 2013, no Bourbon Ipiranga ( Coluna minuto Varejo, JC, 13/02/2023 ). Comprar online ficou muito mais barato e seguro. Que empresário vai ficar mantendo uma loja física, se pode cortar gastos? Só raciocinar... (Heloisa Helena)

Varejo II

A maioria dos produtos da Youcom são encontrados dentro das lojas Renner tradicionais. A diferença é que é uma loja segmentada, voltada ao público jovem, com um mix mais diversificado e com um layout mais adequado a esse público. Hoje, com os custos operacionais de um shopping, não justifica você ter um "departamento" separado da loja principal. (Candido Tiaraju, empresário)

Banco do Brics

Li, mas não acreditei! Será mesmo verdade ou é mais um fake news essa notícia de que a ex-presidente Dilma Russeff (PT) foi indicada para a presidência desse banco internacional (Banco do Brics). Imagina, com todas às confusões que já fez no Brasil, receber um cargo desse nível, envolvendo outros países. Por favor, o Brasil não pode correr esse risco de entregar para Dilma uma função deste porte. Só pode ser fakenews! (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)