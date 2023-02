Minha Casa, Minha Vida deve aquecer o setor habitacional

O Programa Minha Casa, Minha Vida, além de um importante instrumento no atendimento à demanda social por moradia digna, é um estímulo às atividades do setor da construção e fundamental para a economia nacional, por sua alta capacidade de gerar emprego, renda e tributos. O relançamento do programa, na terça-feira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai contemplar famílias que moram em áreas urbanas que recebem até R$ 8 mil de renda bruta por mês. Já em áreas rurais, será direcionado a famílias que têm renda bruta anual de até R$ 96 mil. Hoje, o Brasil possui 14,8 mil obras do setor paradas.

A maior causa do déficit habitacional no Brasil é a falta de políticas públicas e transformações sociais. Estudo divulgado em dezembro de 2020 pela Ecconit Consultoria Econômica, encomendado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), indicou que, até 2030, serão necessários 11,9 milhões de casas - média de 969 mil ao ano - para cobrir a demanda das famílias brasileiras. Até 2019, o déficit habitacional estava em 7,9 milhões de residências, sendo que 4,4 milhões (57%) se referem ao déficit restrito, que totaliza o número de famílias que vive em condições precárias.

Lançado em março de 2009, no segundo mandato de Lula, o Minha Casa, Minha Vida mudou de nome e teve as regras alteradas em agosto de 2020 na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, passando a se chamar Casa Verde e Amarela. Dados oficiais de agosto do ano passado apontam que 1,4 milhão de moradias foram entregues pelo programa na gestão passada.

Garantido pela Constituição Federal de 1998, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. No entanto, ao longo da sua história, o Brasil sempre apresentou problemas relacionados à deficiência de moradias, principalmente para famílias de baixa renda. Assim, os programas habitacionais surgiram com a premissa de oferecer financiamento facilitado para diferentes faixas da população, disponibilizando taxas de juros menores e subsídios.

Em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) tem 60 mil inscrições para programas habitacionais. Porém, o número de pessoas pode não representar a quantidade real, devido à desatualização do cadastro.

Para o Brasil retomar o crescimento é preciso que políticas econômicas e sociais estejam em consonância. Uma política habitacional eficiente pode ajudar a regular o mercado imobiliário, além de garantir que pessoas menos privilegiadas social e financeiramente tenham acesso a uma moradia.