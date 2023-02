É hora de recomeçar

Maurício Coloniezzi Erthal

A origem da palavra recomeço vem do latim cuminitiare, que significa iniciar ou principiar. O princípio de tudo, via de regra, nos permite novas experiências, novos contatos e relações, renovando inclusive sonhos e entendimentos. No recomeço, inclusive, nos sentimos suficientemente preparados e mais experientes. Já aprendemos o que deve ser feito e não queremos repetir os mesmos erros, embora tal equação nem sempre seja exata.

Além disso, é sempre mais fácil quando se tem a vontade e desejo para cada novo movimento ou encontro. Implica em disposição individual e consequentemente mútua nesta relação. Sobretudo, recomeçar, é acolher a vida em sua essência, pois se temos a oportunidade da retomada, significa que a vida se coloca a caminho da esperança de novas perspectivas e olhares.

Nas próximas semanas, centenas de milhares de crianças e jovens iniciarão novamente sua jornada estudantil em nosso estado. Brasil afora, já ouvimos anúncios em diferentes localidades, que este movimento já começou. Obviamente, não são somente as escolas que se preparam para tal retomada. As famílias fazem cálculos, organizam novos horários e roteiros, o trânsito já começa a matar a saudade das filas de fronte aos semáforos e o comércio no entorno das escolas, recebe uma nova agitação. É necessário perceber, o quanto a escola organiza a sociedade e é nela, que o sonho de seus aprendentes se transforma em boas ideias.

Não há que se falar de dificuldades quando temos a possibilidade de recomeçar. Em nossa frente, só é imaginável perceber, o que de bom está por acontecer. Conquistas e aprendizados que estão por se apresentar. Não há ou deveria haver, tempo para o lamento, pois não há relação de perde e ganha na possibilidade de começar tudo novamente. A gratidão, no entanto, é o principal remédio para cada novo dia que se inicia.

Nossas escolas já estão prontas para receber vida em seus corredores. O tempo de espera transcorrido até aqui, com salas vazias e o sinaleiro desligado, significa espaço de preparação para aguardar aqueles que são os verdadeiros protagonistas do processo educativo: nossos estudantes.

Vice-Diretor Administrativo do Colégio Marista Rosário