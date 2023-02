Lições de reputação e a crise das Americanas

Fabiane Madeira

Nos últimos dias estamos vendo uma crise em vários níveis com a situação das Americanas. Cada novo capítulo representa mais prejuízos para a empresa, para os acionistas (em especial os minoritários), fornecedores e parceiros de marketplace e, claro, para a economia como um todo. A crise reputacional, porém, é a que mais me chama a atenção.

A marca Americanas sai desse episódio cambaleante frente aos vários stakeholders que compõem seu ecossistema. Os mais óbvios são acionistas, credores e clientes, mas entram nessa equação colaboradores, fornecedores, entre outros. Lição 1: conheça os atores com que sua empresa se relaciona.

O rombo financeiro é de (até agora) R$ 40 bilhões, mas e o prejuízo de imagem? Especialistas atribuem à reputação em torno de 35% do valor total de uma marca. Se considerarmos a vida real, as Americanas passaram de R$ 10 bilhões no dia 11 de janeiro para R$ 641 milhões, segundo o fechamento do dia 20 (dados das ações AMER3 da Bovespa). As ações chegaram a valer menos de R$ 1, derretendo o valor da empresa na bolsa. Uma queda de 94% causada pela quebra de confiança, desalinhamento com os acionistas e, ao que tudo indica, uma manobra contábil questionável. Lição 2: a reputação é o ativo intangível mais valioso que você tem.

Além de pensar em como resolver as questões financeiras, os executivos precisam resolver ainda a crise de imagem. Mesmo com o histórico até então positivo da empresa, será preciso recuperar a confiança, refazer pactos, retomar a convicção dos valores para começar a recuperação. Lição 3: o que foi feito no passado importa, mas tudo tem limite.

Se todo o capital reputacional acumulado ao longo dos anos pela empresa vem derretendo nos últimos dias, como resolver a situação? Não vejo outra solução além de agir com transparência e agilidade. Transparência para identificar e corrigir os erros e agilidade para evitar que a crise de imagem e confiança se espalhe ainda mais e contamine ainda mais um ator essencial para a retomada: os clientes. Lição 4: aja rápido e eleja prioridades.

Os clientes são a melhor arma que a Americanas tem para começar a inverter o jogo e, quem sabe, se recuperar. Até porque, sem eles, a roda não gira e colaboradores, fornecedores e credores podem ver o fim de uma gigante.

Especialista em reputação e comunicação corporativa, diretora da Éfe Reputação de Marcas Fortes