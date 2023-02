Uma só voz

Suzana Vellinho

A Associação Comercial de Porto Alegre completou 165 anos neste dia 14 de fevereiro. O seu surgimento foi a partir de uma iniciativa empresarial dos comerciantes de Porto Alegre, no ano de 1858.

À medida em que prosperavam, os negociantes da capital da província sentiram a necessidade de se articularem, a exemplo de Rio Grande, que organizou sua entidade em 1844, devido à importância do comércio em seu porto. A Praça do Comércio (a origem da Associação Comercial de Porto Alegre), além de unir e representar comerciantes, capitães e mestres de navios, corretores e demais pessoas empregadas no comércio, também determinava o curso, o câmbio e o preço corrente de mercadorias, seguros, fretes, transportes de terra e água, fundos públicos, nacionais ou estrangeiros e outros papéis de crédito.

A história mostra a importância da união de vozes e objetivos em comum na busca pelo desenvolvimento da cidade, sua sociedade e para o ecossistema que a envolve. Com esse legado, a Associação Comercial honra todas as conquistas, as lutas, as dificuldades e a bravura dos empreendedores do passado para chegarmos até aqui. E agora, quais são os desafios que se apresentam para nós?

Cabe à Associação Comercial de Porto Alegre ser cada vez mais a voz do empreendedorismo através de bandeiras que estejam conectadas aos propósitos do nosso comércio e serviços: fortalecer as relações já estabelecidas com os gestores públicos e iniciativa privada e fazer novas conexões em prol da cadeia produtiva da nossa cidade.

O caminho para o futuro é definido por nós aqui e agora. A certeza que temos é que iremos para onde todos nós, de forma unida, desejarmos. Quanto mais estivermos conciliados com os desafios que se apresentam, abrindo mão de questões ideológicas, que não são mais relevantes, mais força teremos.

O propósito permanece o mesmo, o que mudou foi a realidade do momento. A necessidade de nos agregarmos para enfrentar os obstáculos continua a mesma, e como entidade queremos ser impulsionadores dessa transformação diária. Os empreendedores que construíram a nossa história foram ícones do seu tempo. Nós queremos ser ícones agora.

Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)