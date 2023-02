Água, o recurso natural mais valioso

Fátima Daudt

Desde a mais tenra idade somos ensinados que devemos poupar o recurso natural mais valioso e indispensável à vida, a água. Com o passar dos anos, quanto mais nos informamos a respeito do assunto, mais ficamos preocupados com o futuro das próximas gerações. Estiagens, poluição de rios, abastecimento de água, tratamento de esgoto e mudanças climáticas são temas relacionados que desafiam todas as esferas de governo pelo mundo.

Como o assunto é universal, destacado ainda mais com o período de estiagem que estamos enfrentando neste verão no Rio Grande do Sul, é preciso ampliar conhecimentos e adotar novas ações e tecnologias para gerenciar adequadamente os recursos hídricos e incentivar o uso eficiente da água para os mais variados fins. Com esse objetivo, a Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo ingressou recentemente no Conselho Mundial da Água, composto por 400 organizações de 60 países.

A participação neste seleto grupo internacional permitirá a troca de experiências com foco na modernização da empresa e na melhoria contínua do serviço prestado à população hamburguense. No Brasil, apenas duas autarquias de saneamento fazem parte desta entidade internacional. A outra é a Sabesp, que atua em 375 municípios do Estado de São Paulo e atende a uma população de quase 30 milhões de pessoas.

A busca por melhorias contínuas nos processos de gestão da água, algo que também priorizamos em todas as outras áreas da nossa administração, é mais uma demonstração da importância que damos ao saneamento básico. Quando assumi a prefeitura, em 2017, apenas 4,7% de esgoto gerado era tratado em Novo Hamburgo. A meta para concluir o segundo mandato, no fim do ano que vem, é alcançar o índice de 55%. Esse salto terá impacto positivo em toda a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, composta por 30 municípios, por conta da redução do despejo de resíduos no curso d'água.

Atualmente, quando falamos em obras de saneamento em Novo Hamburgo, nossos maiores esforços na área se concentram na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau, que está na fase de terraplanagem. A Luiz Rau, aliás, será a maior ETE em execução no Rio Grande do Sul e a maior estação de tratamento de esgoto de toda região metropolitana de Porto Alegre.

Ampliar o percentual do tratamento de esgoto não é só um número; é mais saúde e qualidade de vida para toda a população.

Prefeita de Novo Hamburgo (MDB)