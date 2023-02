Pelos direitos dos praças da Brigada Militar

Luciana Genro

Os policiais militares perderam muitos direitos nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Especialmente os praças, que são as carreiras de nível médio da Brigada Militar. Estes homens e mulheres, em sua maioria soldados, são a maior parte da tropa, são os que carregam o piano da nossa segurança pública e também são os mais desvalorizados dentro da corporação. Por isso estou propondo a criação de uma Frente Parlamentar pelos Direitos dos Praças na Assembleia Legislativa.

Nos últimos quatro anos como deputada estadual, recebi inúmeras denúncias de abusos cometidos dentro da Brigada Militar contra os praças. São casos de perseguições, de uso dos instrumentos administrativos para punir, alijar ou intimidar policiais, situações envolvendo LGBTfobia, machismo e assédio, e violações básicas aos direitos humanos.

Um exemplo é a forma como ocorrem os chamados Postos Base (PBs), modalidade onde o policial - o praça, é claro - precisa ficar horas em pé, ao lado da viatura, mas sem poder entrar nela, faça chuva ou faça sol, sem conseguir sequer ir ao banheiro se não tiver liberação. Houve casos em que policiais tiveram que urinar em garrafas.

Também recebemos denúncias de situações brutais em treinamentos, envolvendo policiais algemados e tendo spray de pimenta jogado em seus rostos. Que tipo de relação um agente público treinado assim poderá ter com a cidadania?

Além disso, os praças perderam muitos direitos no último período. Com o voto dos deputados da direita, o governador Eduardo Leite conseguiu retirar a verticalidade salarial, a garantia de promoção ao passar para a reserva e a perda dos avanços por tempo de serviço. O plano de carreira aprovado pela Assembleia foi, na verdade, um remendo que não garantiu acesso justo às promoções. Com isso, temos policiais que entram soldados e saem soldados.

A verdade é que a Brigada Militar não é uma instituição só, como dizem os comandantes. É uma instituição dividida em duas realidades distintas: a dos praças e a dos oficiais. A perda de direitos e a falta de perspectivas na carreira tem adoecido a tropa e levado os praças até mesmo ao suicídio.

Com a Frente Parlamentar pelos Direitos dos Praças seguiremos trabalhando firme, sem abaixar a cabeça para ninguém, no recebimento de denúncias e na cobrança das autoridades, pois só teremos uma segurança pública de qualidade quando seus trabalhadores forem valorizados.

Deputada estadual e líder da Bancada do PSOL