Os brechós se firmam cada vez mais como uma alternativa de consumo consciente (Caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 06/02/2023). Este segmento realmente está trazendo ao consumidor produtos diferenciados. A moda circular virou uma oportunidade de adquirir peças com valor agregado à realidade de consumo, além de circular e vender aquilo que não é mais usado e nem tem mais espaço para guardar. Parabéns pela matéria! (Claudia Vaz Pinto, funcionária pública)

Azeite gaúcho

A produção de azeites gaúchos tem despontado no cenário nacional (JC, 06/02/2023), mas precisamos de preços possíveis para adquirir. Por enquanto, só conseguimos adquirir importados. Além disso, em muitos locais não são encontrados para comprar. O Mercado Público de Porto Alegre é um dos locais que vendem azeites daqui. (Marisa Kriese da Silva)

Construção civil

Rainha do Mar e Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, têm sido palco de manifestações contra a construção de prédios de até 14 andares (JC, 10/02/2023), previstos para serem erguidos nos balneários. "Arranha-céu" de 14 andares só existe no RS mesmo. Apesar do exagero, não acho necessário construir prédios com mais de 4 ou 5 pavimentos nessas praias. (Rodrigo Marques)

Canela

Previsto para inaugurar em abril, em Canela, na Serra gaúcha, o Adventure Space será o primeiro fora dos Estados Unidos com a composição de ambientes, imersão e objetos da NASA, a agência espacial norte-americana (Coluna Minuto Varejo, JC, 09/02/2023). Se tratando de Serra Gaúcha, vai ser mais barato visitar a NASA nos EUA. (Vagner Rodrigues)