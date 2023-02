Desde 1874, TJRS garante os direitos dos gaúchos

Márcia Kern

O Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul deu início na semana passada às comemorações de seus 150 anos, que se completarão em 3 de fevereiro de 2024. A busca pela criação de um Tribunal com face local data de pouco tempo após a Independência do Brasil e decorre, ainda, dos anseios Farroupilhas.

Como fruto dessas demandas, às onze horas do dia 03 de fevereiro de 1874 foi instalado o "Tribunal da Relação de Porto Alegre". O nome "Casa de Relação", transposta de Portugal para o Brasil, advém da prática de os autos subirem ao tribunal em forma de relatório, chamado de "relação". Em 1891 o então "Tribunal da Relação" passou a chamar-se "Superior Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul". A partir da Constituição de 1934, todos os superiores tribunais estaduais receberam o nome de "Cortes de Apelação". Com o advento da Constituição de 1937, nasceu a denominação: "Tribunais de Apelação" e, finalmente, em 1946, resultando também de alterações constitucionais, instituiu-se a denominação que até hoje nos identifica: "Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul".

Nomes diferentes, sedes que mudaram e que se renovaram através das décadas. Comarcas que se multiplicaram e, acima de tudo, pessoas. Magistrados, magistradas, servidoras e servidores que, a cada traço delicado feito com caneta tinteiro, em cada enter que faz o processo avançar na tela digital, fazem história.

Em cada canto do Rio Grande do Sul há cidadãos, comunidades, pequenos e grandes museus nos contando sobre essas pequenas e grandes ações humanas, as quais, por meio do que se chama processo, orientam o fluxo dos acontecimentos, buscando, acima de tudo, o fortalecimento e a manutenção da paz social.

Ao longo deste ano de 2023 a festa será preparada. Da mesma forma como se preparam festejos de aniversário de entes queridos, nós, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, estamos preparando a celebração. Como sempre, é inestimável a presença da imprensa como grande interlocutora entre o Poder Judiciário e a sociedade. Sejamos notícia.

A todo instante, estaremos com sentidos, mentes e, principalmente, corações atentos para trazer à memória a nossa história e solenizar recordações.

Magistrada, presidente do Comitê Especial dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul